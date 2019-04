Baloncesto Brad Oleson: «Vivimos un momento difícil y hay que recuperar la energía» Brad Oleson, escolta del UCAM. / edu botella / agm El jugador más veterano del UCAM dice que los ocho partidos que quedan «son como finales para el UCAM, aunque el próximo [el sábado en Tenerife] es el más importante» LA VERDAD MURCIA Miércoles, 10 abril 2019, 01:48

Brad Oleson es consciente del difícil momento por el que atraviesa el UCAM. El escolta de Alaska analizó ayer la actualidad de un equipo que está al borde el descenso. Es antepenúltimo en la Liga Endesa con ocho victorias y 18 derrotas, el mismo bagaje que presenta el Cafés Candelas Breogán de Lugo, que a día de hoy bajaría a la Liga LEB. En esta complicada situación afrontarán los granas su siguiente partido, el sábado (18.30 horas), en la cancha del Iberostar Tenerife.

«Vivimos un momento difícil, pues no es fácil perder en casa, y podemos considerar que los ocho partidos que quedan hasta el final de la temporada son como finales para nosotros, aunque el próximo es el más importante y no hay que mirar más allá. En dos semanas puede que la situación esté más tranquila y debemos pensar en ir partido a partido».

Oleson, el jugador más veterano del UCAM -mañana cumple 36 años-, añade que «estamos luchando por algo y todos tenemos un objetivo en mente y a por eso salimos a la cancha en todos los partidos, a conseguir ese objetivo».

El UCAM CB perdió la jornada pasada por 75-86 ante el Kirolbet Baskonia en un encuentro en el que los de Sito Alonso nunca dieron la sensación de poder ganar, algo que criticó el técnico y que ahora ha refrendado Oleson.

«La imagen del domingo no fue la misma que la que dimos en los últimos partidos, no jugamos con la energía que debíamos y contra el Iberostar tenemos que recuperarla. El lunes tuvimos una reunión muy larga en la que estuvimos viendo todos los errores cometidos. Por suerte, tenemos otra oportunidad el sábado para demostrar todo lo que hemos entrenado».

En blanco ante el Baskonia

El escolta, estadounidense con pasaporte español, juega en España desde que fichó por el Rosalía gallego, para luego competir en la ACB con el Fuenlabrada, el Baskonia y el Barça. El jugador, que promedia 5,8 puntos, 1,8 rebotes, 1,5 asistencias y 6,2 de valoración en 19 minutos por encuentro, no anotó el pasado domingo y solo lanzó una vez a canasta en 14 minutos.

«La situación es diferente en cada momento y el Baskonia hizo un gran trabajo para que yo no tuviera esos tiros que suelo tener, aunque quizá no estuve lo suficientemente agresivo». Según Oleson, «el año pasado todo el mundo tenía más claro el rol defensivo y en el actual ha habido muchos cambios de jugadores y no está tan claro».