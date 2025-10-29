Veinte minutos le bastan al UCAM para conquistar Lublin

Este sí es el UCAM que se esperaba en la FIBA Europe Cup. Costó tres jornadas (y media) verlo, pero, por fin, está aquí. Hoy, ... en Lublin, el equipo universitario mostró, especialmente en una segunda parte de dominio absoluto (27-57), las ganas por jugar al baloncesto en una competición en la que empezó con el cartel de favorito, pero que se olvidó que cada semana habría de sostener. En Polonia, el UCAM barrió de la pista a un equipo al que ya conocía de la previa de la Champions League disputada cinco semanas atrás en Bulgaria (100-84), batió su récord de anotación en una temporada en la que las dos veces que ha alcanzado las tres cifras ha estado el mismo equipo enfrente y, la que posiblemente sea la lectura más positiva del 'staff' de Sito Alonso, aprovechó un final de partido totalmente roto no solo para querer más, rindiendo fidelidad a la identidad perseguida, sino que recuperó para la causa a varios jugadores de enorme importancia.

PGE Start Lublin Hawkins (16), Wright (14), Mack (17), Put (14) y Griffin (17) -quinteto titular- Krasuski (1), Turewicz, Pelczar (0), Kepka, Ford (2) y Szymanski (3). 75 - 102 UCAM Murcia DeJulius (5), Radebaugh (7), Raieste (6), Falk (2) y Cacok (16) -quinteto titular- Forrest (23), Sant-Roos (12), Cate (7), López De la Torre (3), Diagne (0) y Hicks (6). Parciales 26-21, 22-24 (48-45), 12-25 (60-70) y 15-32 (75-102).

Incidencias Globus Arena de Lublin, unos 2.000 espectadores. 3ª jornada del grupo A de la FIBA Europe Cup.

El primero, un Dylan Ennis que ha sido el máximo anotador universitario las dos temporadas pasadas, pero que comenzó esta algo apagado. Suyos fueron los diez puntos finales del UCAM, con jugadas marca de la casa del canadiense, para un total de 15. Uno más anotó Cacok, llamado a escena en el tercer cuarto por los problemas de faltas de un Cate que había entrado mejor, pero sin quien no se entiende el despegue del UCAM. Y hasta 23 se fue Forrest, autor de siete triples de diez intentos en su primer gran partido sin un escenario favorable, pues de lo más destacado del UCAM ya en la primera parte.

Ahuyentando fantasmas

Una primera parte en la que más de un sudor frío recordó al estropicio de Sarajevo. Los rivales del UCAM tomaron buena nota de la lección del Bosna y, con un baloncesto desacomplejado, el Lublin dio primero en el partido con la energía de su lado. Encontrando al virtuoso Mack en situaciones de ventaja, y con la velocidad de Hawkins para no guardarse nada, los polacos se ponían en proyección de cien puntos (26-21, final del primer cuarto).

Con un quinteto más dado a la brega, con Raieste sobre Mack y Cate usando su cuerpo para ganar ventajas cerca de la canasta, antes de romper el partido el UCAM tuvo que pasar por una fase de hacer la goma, en la que se acercaba cuando podía correr y atacar en pocos segundos (31-29, minuto 12) o ver de nuevo de lejos a su rival cuando había que darle una vuelta al ataque (44-33, minuto 17). Un buen final de la primera parte lo dejaba todo por resolver (48-45, descanso).

Dylan Ennis anotó los diez últimos puntos del UCAM en el partido en un exitoso intento por recuperar la confianza perdida

Los murcianos terminan la primera vuelta del grupo A colíderes junto al Bosna, que ganó hoy al Rilski, próximo rival

Hasta ahí duró el partido. Menos de tres minutos tardó el UCAM en verse por delante en el marcador (52-53, minuto 22) y, con la confianza de quien diferencia esta salida de la anterior, enseguida cogió su primera de dos dígitos (58-68, minuto 25) y ya no la soltó. Con el Lublin totalmente intimidado, como atestiguaba tardar hasta cuatro minutos en el último cuarto en hacer su primera falta (63-80, minuto 33), un UCAM que mordía en defensa y se mostraba mucho más vertical al aro en ataque hacía rato que se había anotado la victoria para ser colíder del grupo A junto al Bosna.