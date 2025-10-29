La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Howard Sant-Roos entra a canasta en el partido en Lublin. Malwina Sidor/PGE Start Lublin

Veinte minutos le bastan al UCAM para conquistar Lublin

Los de Sito Alonso se fueron por detrás en el marcador al descanso, pero el 27-57 de la segunda parte tiñó el partido de rojo

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Miércoles, 29 de octubre 2025, 21:33

Este sí es el UCAM que se esperaba en la FIBA Europe Cup. Costó tres jornadas (y media) verlo, pero, por fin, está aquí. Hoy, ... en Lublin, el equipo universitario mostró, especialmente en una segunda parte de dominio absoluto (27-57), las ganas por jugar al baloncesto en una competición en la que empezó con el cartel de favorito, pero que se olvidó que cada semana habría de sostener. En Polonia, el UCAM barrió de la pista a un equipo al que ya conocía de la previa de la Champions League disputada cinco semanas atrás en Bulgaria (100-84), batió su récord de anotación en una temporada en la que las dos veces que ha alcanzado las tres cifras ha estado el mismo equipo enfrente y, la que posiblemente sea la lectura más positiva del 'staff' de Sito Alonso, aprovechó un final de partido totalmente roto no solo para querer más, rindiendo fidelidad a la identidad perseguida, sino que recuperó para la causa a varios jugadores de enorme importancia.

