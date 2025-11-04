El UCAM vuelve a Sámokov en plena resaca del Palau

Cierto es eso que se dice de que uno siempre vuelve a donde fue feliz, pero, también, que hay veces que a uno no le ... queda otra que volver a donde no lo fue, porque así de caprichoso es el destino. La pequeña ciudad búlgara de Sámokov apareció en la conversación murciana por primera vez meses atrás, cuando fue designada como sede del torneo de previa de acceso a la Champions League, una competición a la que el UCAM pensó que volvería por derecho propio, pero su puesta de moda por otros equipos de renombre le obligó a pasar un trámite que no superó.

Hoy, apenas seis semanas después de desfallecer en el tercer y último partido a ganar para entrar en la competición, ante un Chalon francés que le sacó de la pista a base de físico, el UCAM regresa a Sámokov. Lo hace para enfrentarse al Rilski, equipo anfitrión de aquella previa y que le acompaña en esta FIBA Europe Cup donde el UCAM es el rival a batir, pero cuyo desliz en Sarajevo en la segunda jornada presenta una inesperada igualdad ahora que inicia la segunda vuelta.

El Palau, ya en el pasado

Si algo lamenta el UCAM de su caída en Sarajevo ante el Bosna (87-72) es su falta de intensidad, propiciada por una excesiva relajación concedida por su buena marcha en la Liga Endesa, donde había ganado por sobrada diferencia los dos primeros partidos y, aunque venía de perder en La Laguna (96-80), existía excusa ante un equipo que no perdió hasta ayer.

Hoy, la tentación de la distracción es todavía mayor. El UCAM viene de ganar por segunda vez en su historia al Barça en el Palau Blaugrana (78-81), rozando la perfección en el juego por varios momentos, y sus cuatro victorias en las cinco primeras jornadas con el mejor arranque de siempre para un equipo que compite unido, que se turna el testigo del protagonismo y que señala con ambición a la próxima Copa del Rey.

Por comprobar hoy, el deseo de sacarse una espina de un lugar a donde no pensaba volver, y qué pesa más, si la relajación de quien en la Liga Endesa lo borda, o la alerta de quien la semana pasada en Lublin demostró aprender la lección.