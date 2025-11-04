La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Diagne lanza ante Edwards, del Rilski, en el duelo de ida. Guillermo Carrión/ AGM
Baloncesto

El UCAM vuelve a Sámokov en plena resaca del Palau

Los murcianos inician hoy en Bulgaria la segunda vuelta de la primera fase de grupos de la FIBA Europe Cup visitando al Rilski, víctima del debut

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:35

Comenta

Cierto es eso que se dice de que uno siempre vuelve a donde fue feliz, pero, también, que hay veces que a uno no le ... queda otra que volver a donde no lo fue, porque así de caprichoso es el destino. La pequeña ciudad búlgara de Sámokov apareció en la conversación murciana por primera vez meses atrás, cuando fue designada como sede del torneo de previa de acceso a la Champions League, una competición a la que el UCAM pensó que volvería por derecho propio, pero su puesta de moda por otros equipos de renombre le obligó a pasar un trámite que no superó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ilia Topuria sorprende visitando un restaurante tradicional de la Región de Murcia
  2. 2 La Comunidad dará ayudas de 200 euros a los jóvenes de la Región de Murcia para sacarse el carné de conducir
  3. 3 Muere un motorista de 31 años al sufrir un accidente en Torre Pacheco
  4. 4

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  5. 5

    Los profesores y maestros de la Región de Murcia cobran salarios por encima de la media nacional: estos son sus sueldos
  6. 6 Rosin, la droga de los vip: cuesta el doble que la cocaína
  7. 7

    Nueva ofensiva para talar pinos secos y plantar arbustos que salven los montes de la Región de Murcia
  8. 8

    El carril bici del paseo Alfonso X de Murcia, una fuente de conflictos entre peatones y patinetes
  9. 9 Víctor Alonso deja el Cartagena antes de empezar a trabajar
  10. 10

    Viernes Santo en pleno noviembre: lleno técnico en los hoteles de Murcia para el Jubileo de Cofradías

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El UCAM vuelve a Sámokov en plena resaca del Palau

El UCAM vuelve a Sámokov en plena resaca del Palau