El UCAM, con la prueba del algodón aún por superar ante los grandes

Emilio Sánchez-Bolea Domingo, 19 de octubre 2025, 22:50 Comenta Compartir

Anecdótico o significativo, ver al UCAM en lo más alto de la clasificación de la Liga Endesa era algo con fecha de caducidad. Y La Laguna se encargó de que no pasara más allá de este pasado sábado en el duelo entre primero y segundo de la mejor liga doméstica de Europa. Era el primer partido del UCAM ante un equipo de renombre esta temporada, uno que fue semifinalista de la pasada Liga Endesa, perenne clasificado a la Copa del Rey y que ha conquistado en dos ocasiones la Champions League, a los de Sito Alonso les tocó poner los pies en la tierra en un partido en la diferencia se agrandó al descanso (47-32) y no fue nunca reducida de manera significativa hasta encajar 96 puntos.

En un equipo no solo repleto de caras nuevas, también de debutantes en la Liga Endesa, fue una especie de bienvenida para quien ha de conocer en sus carnes la crudeza de la competición, algo de lo que ya advertía el entrenador universitario. En un partido muy diferente a los paseos militares ante el Andorra (95-64) y el Girona (71-93), el UCAM se vio superado por un equipo que tejió una red defensiva más táctica que física y, con su veteranía, logró lo nunca visto en la Liga Endesa, como que Ennis se marchara sin anotar en un partido. No llegó ni a tirar a canasta. Tampoco Hicks, a quien Sito pidió 'morro' si quería jugar minutos, si bien su excusa es que solo estuvo en pista 1:55.

Siguen las curvas

Con todavía ni un mes en Murcia, el 'rookie' no estaba preparado para un partido así a ojos de su entrenador. Sí Forrest, pero el base, electrizante tirador, falló seis de sus siete tiros, intentó acciones de lo más difíciles y todavía ha de demostrar ser capaz de rendir a alto nivel sin el viento a favor, algo que sí logró DeJulius, autor de 26 puntos.

Vistas las costuras, el UCAM solo ha empezado a subir el primer pico de dificultad de la temporada. Mañana jugará en Sarajevo su primer partido en el extranjero y, en la Liga Endesa, son dos Euroliga los que aguardan, eso sí, lejos de su mejor momento. Este domingo a las 12.30 volverá Rodions Kurucs a Murcia con el Baskonia y, a la semana siguiente, el UCAM visitará a un Barça muy necesitado de triunfos. Partidos para pasar la prueba del algodón de un UCAM con sensaciones por confirmar.