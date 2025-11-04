El UCAM pasa cual ciclón por Sámokov para superar al Rilski

Segundas partes también pueden ser buenas. Lo están siendo al menos para el UCAM en la FIBA Europe Cup, competición en la que entró con ... estatus de favorito, por su cartel de equipo de la Liga Endesa y de reconocible éxito en la Champions League, competición mayor a esta, y ya lo empieza a demostrar. Empezó timorato contra el Rilski en el Palacio y perdió la actitud una semana después en Sarajevo, pero, desde entonces, el equipo de Sito Alonso es otro.

Rilski Sportist Stokes (11), Arnett (5), Vasov (6), Bachkov (5) y Thomas (11) -quinteto titular- Nikolov, Edwards (14), Kostov, Dimitrov (2), Georgiev (1) y Petrov (4). 61 - 89 UCAM Murcia DeJulius (6), Radebaugh (7), Raieste (2), Hicks (11) y Diagne (0) -quinteto titular- Cacok (18), Forrest (8), García (10), Falk (4), Cate (11), López De la Torre (3) y Ennis (9). Parciales: 20-23, 23-22 (43-45), 9-19 (52-64) y 9-25 (61-89).

Árbitros: Ilias Kounelles (Chipre), Ioannis Tsibouris (Grecia) y Kirile Tvauri (Georgia).

Incidencias: Arena SamElyon de Sámokov, 800 espectadores. 4ª jornada del grupo A de la FIBA Europe Cup.

La semana pasada arrambló al Lublin en una segunda mitad cuyo marcador parcial fue de 27-57 y hoy, en Sámokov, replicó tal actuación con un 18-44 que cambió lo que, hasta el descanso, era un partido de marcador abierto (43-45), en su mejor actuación defensiva de la temporada. Un más y más del UCAM en el que hoy descansaron Sant-Roos y Ennis, pero en el que los menos habituales, esta vez, sí se ganaron sus minutos. Nota especialmente positiva la de Dani García, que anotó diez puntos y se mostró visiblemente cómodo por primera vez este curso en un final de partido en el que la enorme superioridad física del UCAM ante equipos del nivel medio de esta competición decantó inevitablemente la balanza a su favor, con continuos contraataques y la venda de la inmisericordia en los ojos ante la bandera blanca del agotado Rilski.

De menos a mucho más

Cuando cambia de Liga Endesa a la FIBA Europe Cup, el UCAM no solo cambia de competición, también de rol. En la europea es el rival a batir. Y la experiencia de Sarajevo no ha hecho sino enseñar el camino para la machada. El Lublin lo quiso seguir hace una semana y hoy, el Rilski, más de lo mismo. El UCAM ponía la pizarra, de nuevo en un comienzo de partido muy intencionado hacia el tiro exterior de Hicks, ya más valiente no solo en los balones que llegan por táctica, pero el Rilski tenía la energía. Y nada que perder.

Devontae Cacok anotó 18 puntos y se quedó a un rebote del doble-doble, siendo el gran artífice de la rotura del partido al final del tercer cuarto

Especialmente hasta la entrada de un Cacok que disfruta y hace disfrutar sobre la cancha, el Rilski siempre anduvo a la zaga de un UCAM al que se le resistía poner tierra de por medio. Tuvo una máxima diferencia de nueve puntos tras un gran costa a costa de Radebaugh (32-41, minuto 17), pero un mal cierre de primera parte, con muchas torpezas desde el exterior y una defensa poco orgullosa en la zona, dio vida a un vociferante Rilski, que con un parcial de 11-4 en los últimos dos minutos y medio de la primera parte llegaba confiado al descanso (43-45).

Un equipo incansable

Los búlgaros se venían arriba, pero con despreocupada mirada atendía el UCAM. El paso por vestuarios sabe que le favorece, y con un Sito especialmente enfadado por el desempeño defensivo, el compromiso en pista trasera del tercer cuarto retrasó hasta 5:10 el primer punto del Rilski en la segunda parte, un tiro libre de Arnett, y 6:15 la primera canasta en juego, un triple de Thomas. El caso es que, aun así, el UCAM no rompía. Forrest no tenía el día dirigiendo ni lanzando, pero a base de defender el equipo murciano logró correr y fue ahí cuando, de nuevo, un Cacok que solo falló uno de sus diez tiros de campo, brilló. Atléticamente superior a sus pares, su energía disparó a un UCAM que con sus dos últimas canastas del tercer cuarto logró los dos dígitos de diferencia y una máxima ventaja antes del último cuarto (52-64).

El UCAM capturó 51 rebotes, 22 más que su rival, en una muestra de su clara superioridad física

A partir de ahí, solo hubo un equipo en la pista. El otro se había llevado un golpe de realidad, ánimo y energía le iban a la par y un UCAM con un quinteto de jugadores necesitados de minutos se hartó de jugar al contragolpe y de disfrutar de tiros liberados, dándose las primeras sonrisas de la temporada en pista de un Dani García protagonista del corro final del partido.