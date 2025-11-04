La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El UCAM pasa cual ciclón por Sámokov para superar al Rilski

Fiba

El UCAM pasa cual ciclón por Sámokov para superar al Rilski

Como hicieran una semana antes en Polonia, los de Sito Alonso barrieron de la pista a su rival en una segunda parte en la que solo concedieron 18 puntos

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:52

Comenta

Segundas partes también pueden ser buenas. Lo están siendo al menos para el UCAM en la FIBA Europe Cup, competición en la que entró con ... estatus de favorito, por su cartel de equipo de la Liga Endesa y de reconocible éxito en la Champions League, competición mayor a esta, y ya lo empieza a demostrar. Empezó timorato contra el Rilski en el Palacio y perdió la actitud una semana después en Sarajevo, pero, desde entonces, el equipo de Sito Alonso es otro.

