El UCAM Murcia vuelve a sonreír en el Palacio para seguir creyendo en los milagros

Sábado de Gloria para un UCAM que refuerza su fe cuando el calendario más aprieta. Cinco partidos seguidos y tres meses después, el UCAM volvió ... a ganar ante su público y lo hizo pagando su deuda con intereses. Los de Sito Alonso firmaron un partido al que no se le pueden poner peros. Victoria más amplia de la temporada, máxima anotación con los redondos y siempre especiales 100 y 'basket-average' de su lado ante un rival al que no era nada más fácil arrebatárselo. El partido de Badalona capituló con quince puntos a favor de los verdinegros y, este sábado, después de casi treinta minutos de igualdad y alternativas en el marcador de un espectacular partido, el UCAM terminó por descorchar el champán.

Porque un partido que marchaba 61-61 pasado el ecuador del tercer cuarto tenía la primera diferencia de dos dígitos a favor del UCAM terminado este periodo (78-65) y, en las dos primeras canastas del último, Kurucs igualaba la diferencia por que se perdió en Badalona y Sant-Roos la superaba (82-65, minuto 32), como resultado de un gran parcial de 17-2 que tuvo a la atípica pareja interior formada por Radovic y Antetokounmpo como protagonista de tal desnivel. Hasta veinte puntos de ventaja llegó a tener el UCAM (98-78), que, se pone a una victoria del octavo puesto que está en manos de un Gran Canaria con dos partidos menos, el de hoy y un aplazado.

UCAM Murcia Hakanson (7), Ennis (12), Kurucs (13), Gates (11) y Birgander (12) -quinteto titular- García, Sant-Roos (14), Radovic (12), Radebaugh (11), Diagne (2), Stephens (0) y Antetokounmpo (6). 100 - 83 Joventut Dotson (18), Robertson (17), Grazulis (3), Kraag (0) y Tomic (16) -quinteto titular- Ribas (4), Pustovyi (6), Vives (0), Dekker (10), Torres, Ruzic (0) y Hanga (9). Parciales: 17-20, 30-26 (47-46), 29-19 (78-65) y 22-18 (100-83).

Árbitros: Caballero, Padrós y Merino.

Incidencias: Palacio de los Deportes de Murcia, 6.205 espectadores.

Esa doble victoria que es hacerse con el 'basket-average' ante uno de esos rivales que hay que soñar con echar en caso de tener opciones de 'playoff' es una que solo el final de temporada dirá si da sus frutos. Pero, por lo pronto, es un baño de confianza para un equipo que parece haber dado con la tecla antes de las seis jornadas finales de liga. Sobre todo, porque no solo tuvo siempre la voluntad de ir a por más, defendió con uñas y dientes y superó el 40% de acierto en el triple (42,3%), dominó como antaño, y como nunca, en el rebote: capturó catorce más que un Joventut que, con 19, tuvo el mínimo de cualquier equipo en un partido de la Liga Endesa esta temporada.

De menos a más

Otro de los factores que refuerzan el optimismo universitario está en que el partido del UCAM no fue uno que empezó a placer. Los de Sito Alonso no fueron el equipo más inspirado en un comienzo de partido en que los de Miret desbordaban con Robertson y encontraban en Ante Tomic la referencia sobre la que encontrar ventajas (7-11, minuto 5). No era día para fallar, y aunque Radebaugh es especialista en ese tipo de partidos señalados y Antetokounmpo firmaba uno de sus mejores como jugador del UCAM, lo mismo debía pensar un Joventut que anotaba cuatro triples de seguido (21-23, minuto 12).

La perseguida remontada, para terminar de enganchar al público, llegaba a lomos del capitán, un Radovic que desde aquel día ante el Andorra parece haber llegado para quedarse. Siete puntos seguidos del montenegrino daban la vuelta al marcador (38-35), con el subidón del UCAM un poco venido a menos en un final de primera parte marcado por las protestas arbitrales, especialmente en un codazo de Pustovyi a la cara de Diagne que fue ratificado como falta del senegalés en la revisión para incredulidad de Sito, al que caería una técnica poco después.

En cualquier caso, ese aval de seguridad que era el rebote (17-6) permitía al UCAM marchar al descanso por delante en el marcador (47-46).

Alternativas hasta el golpe

La primera canasta del UCAM en la segunda parte era la primera de Ennis en el partido. Y, que el UCAM fuera ganando sin la aportación anotadora de su estrella, decía mucho y muy bueno del plan de partido de los de Sito Alonso, que una semana antes se sintieron minimizados por un Baskonia ante el que no fueron suficientes 27 puntos del canadiense.

El Joventut tenía claro a qué jugar en esta reanudación, y eso era atacar a Hakanson. Fuera Dotson o fuera Robertson, hacer sufrir al sueco a partir del uno contra uno era la clara idea badalonesa. Y tres faltas seguidas más una cuarta en forma de técnica le daban la razón (54-54, minuto 23). Pero con la vuelta de Howard Sant-Roos, uno de los mejores defensores de la competición, se acababa la fiesta. El UCAM volvía a obligar a malos tiros en defensa y eso permitía correr, aprovechar los espacios para el triple y sentirse cómodo.

Y la vuelta de la pareja interior formada por Radovic y Antetokounmpo terminaba por cambiar el choque. El UCAM iba a más y dos de sus jugadores con menos minutos lo propulsaron definitivamente con un juego entre pívots desde poste alto y línea de fondo que reivindica que uno sigue siendo más que el coraje de un capitán y, el otro, más que un físico de escándalo. Cinco eran las asistencias del griego en solo once minutos, y tres en el 13-2 de parcial que cerraba el tercer cuarto, en unos de esos minutos que confirman a Kurucs como un jugador diferencial (78-65, final del tercer cuarto).

Pasárselo bien

Logrado el 'basket-average' apenas un parpadeo después de las primeras diferencias de dos dígitos, y haciendo gala el Joventut de una debilidad mental que le viene acompañando más de lo que le gustaría esta temporada, el UCAM permitió a su público algo que hacía mucho tiempo que no se daba el gusto: disfrutar.

Porque este sábado se rompían tres meses de sequía en el Palacio. Pero eran más los que se cuentan desde la última victoria tranquila. Y eso daba lugar a otras pequeñas batallas, como la que libraba el discípulo Birgander ante su maestro Tomic, repartiendo desde el 'short-roll' y aguantando en defensa al croata, al que ponía un tapón que daba lugar a un espectacular contraataque que terminaba con mate de Ennis. El UCAM vuelve a disfrutar y, el Palacio, con él.