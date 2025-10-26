La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Emmanuel Cate, con el balón. Andrés Molina / AGM

El UCAM Murcia sortea las dudas en un duelo clave ante el Baskonia

Rodions Kurucs tuvo una actuación destacada en su regreso a Murcia, pero el conjunto de Sito Alonso fue más equipo y evitó la estampida final visitante

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Domingo, 26 de octubre 2025, 15:46

Comenta

Después de dos tropiezos claros en los últimos ocho días, sin competir en la segunda parte en la visita a La Laguna, cuyo veterano equipo ... continúa mostrándose intratable, y de una manera similar, pero que saca mucho más los colores el martes pasado en Sarajevo, donde el Bosna le dio una cura de humildad al UCAM, no cabía esperar otra versión de los hombres de Sito Alonso hoy ante su afición. El rival era el Baskonia, convertido en enemigo íntimo para objetivos como la Copa del Rey y el 'playoff'. Pero, en tales circunstancias, y con una identidad que perseguir en todavía el inicio de una temporada con muchas caras nuevas, hasta era lo de menos.

