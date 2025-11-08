El UCAM Murcia invoca a Randy Owens para seguir en una nube

Poco más le podría pedir el UCAM a este inicio de temporada. Si acaso, la salud que le faltó cuando Kaiser Gates cayó lesionado de ... gravedad. Pero, deportivamente hablando, el momento es lo nunca visto. Tal cual. Porque el equipo murciano ha ganado cuatro de sus cinco primeros partidos de la Liga Endesa, algo que jamás había conseguido, para un nuevo mejor arranque histórico. Pero es que, además, ahora vienen dos partidos seguidos en el Palacio de los Deportes. Y, ambos, dos de esos partidos que redondear en rojo en las cábalas por la Copa del Rey.

Candidato tan prematuro como firme para el gran baile de febrero, el UCAM superó el primer pico de dificultad con sobresaliente. Después de caer en La Laguna (96-80) en la tercera jornada, los hombres de Sito Alonso doblegaron al Baskonia con brillantez en una gran comunión con la afición (89-84) y, la semana pasada, lograron la hazaña de vencer en el Palau Blaugrana al Barça por segunda vez, la primera en ocho años (78-81) y hacer así pleno en dos encuentros seguidos ante equipos de Euroliga. Además, en la FIBA Europe Cup ha empezado a pasar el rodillo después de la lección de Sarajevo y cada vez más jugadores se unen a la causa en un equipo que transmite disfrutar compitiendo unido.

'Revive' un ídolo

Por si le hicieran falta alicientes al equipo de moda en la Liga Endesa, el encuentro de hoy ante el Manresa, que posibilita llevar aún más lejos el histórico comienzo de temporada, será el del estreno de la tercera equipación para esta temporada, la del 40 aniversario de la entidad, una azul que emula a la primera vestimenta del primigenio CB Murcia, donde, desde Tercera División, emergió el anotador Randy Owens como primer ídolo baloncestístico de la ciudad.

Según anunció Juan Pablo Mendoza, director creativo de la UCAM, «el precio de la camiseta te concede la personalización que cada uno quiera sin un coste extra». El ideólogo de esta inicativa anunció que «aún quedan muchas cosas que celebrar en este aniversario».