Plantilla y afición celebran la última victoria en el Palacio. A. MOLINA / AGM
Baloncesto (ACB)

El UCAM Murcia invoca a Randy Owens para seguir en una nube

El equipo universitario estrenará hoy su equipación en homenaje a su primer mito en la visita del Manresa para acercarse más a la Copa

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:25

Comenta

Poco más le podría pedir el UCAM a este inicio de temporada. Si acaso, la salud que le faltó cuando Kaiser Gates cayó lesionado de ... gravedad. Pero, deportivamente hablando, el momento es lo nunca visto. Tal cual. Porque el equipo murciano ha ganado cuatro de sus cinco primeros partidos de la Liga Endesa, algo que jamás había conseguido, para un nuevo mejor arranque histórico. Pero es que, además, ahora vienen dos partidos seguidos en el Palacio de los Deportes. Y, ambos, dos de esos partidos que redondear en rojo en las cábalas por la Copa del Rey.

