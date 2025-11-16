El UCAM Murcia cae prisionero de la trampa del Breogán

Tenía que llegar el día. Surfear en la cresta de la ola no es algo que dure para siempre y al UCAM le tocó caerse ... hoy. Quizás de manera inesperada, pues el Breogán se presentaba en Murcia decimocuarto clasificado, el UCAM tenía la oportunidad de escalar hasta la segunda posición después de que en la jornada matinal el Valencia venciera a La Laguna para que, irremediablemente, fuesen al menos uno los equipos con una sola derrota en lo más alto, y porque eran cinco las victorias que acumulaba de manera consecutiva en los enfrentamientos directos el UCAM ante los gallegos, un equipo que sabe practicar un atractivo baloncesto de alto número de posesiones desde la llegada del veteranísimo técnico Luis Casimiro a mitad de la pasada temporada.

Hoy, Casimiro le ganó la partida de ajedrez a Sito Alonso. Y es que de sobresaliente fue el trabajo semanal de vídeo que realizó el Breogán, que se plantó en el Palacio no solo con el cuchillo entre los dientes, pues enorme fue su despliegue físico, sino también con una claridad de ideas del todo opuesta a aquella de la que disfrutó el UCAM, que siempre intentó mantenerse en un partido que pronto empezó de manera contraria a sus intereses, pero nunca sin meter el miedo totalmente en el cuerpo a un rival que podía llegar a sufrir las arrancadas de talento individual de algunos jugadores, pero despreocupado ante la falta de solidez colectiva de un equipo que necesita del rebote defensivo para correr y sacar ventajas no solo del puro contraataque, pero que hoy concedió 18 segundas oportunidades al Breogán, registro que aumenta su media por partido para convertirle después del partido de hoy en el equipo de la Liga Endesa que de más rebotes ofensivos disfruta. Todo lo contrario pasó en bando contrario, donde se acumulaban los contraataques, transiciones y tiros rápidos incluso después de recibir canasta, martirio continuo para Sito.

UCAM Murcia DeJulius (15), Ennis (22), Raieste (7), Nakic (9) y Cacok (2) -quinteto titular- Forrest (10), Sant-Roos (4), Radebaugh (1), Falk (0), Cate (11), Diagne (2) y Hicks (0). 83 - 96 Río Breogán Russell (9), Kurucs (3), Cook (24), Brankovic (19) y Sakho (0) -quinteto tituar- Dibba (9), Apic (4), Alonso (16), Aranitovic (6), Mavra (6) y Quintela. Parciales: 15-25, 23-23 (38-48), 19-22 (57-70) y 26-26 (83-96).

Árbitros: Jordi Aliaga, Joaquín García y Fabio Fernández.

Incidencias: Palacio de los Deportes de Murcia, 6.778 espectadores. 7ª jornada de la Liga Endesa.

Una batalla táctica perdida que, a buen seguro, contribuyó al nerviosismo del UCAM, más centrado que nunca en un trío arbitral que, por otra parte, tampoco tuvo su mejor tarde. 12 puntos de ventaja fueron los que llegó a tener el Breogán en el primer cuarto, 14 la máxima de la primera parte, cuando en el segundo cuarto el UCAM seguía sin encontrar soluciones. A Sito Alonso le cayó una técnica que venía buscando minutos después de protestas dirigidas a Aliaga, juez principal, que ya le había advertido y con quien no guarda el mejor entendimiento, pero no se dio el efecto despertado que buscaba el técnico.

Pies en la tierra

El de hoy es un desliz para un equipo que, en cualquier caso, continúa viviendo el mejor arranque de su historia pasadas siete jornadas, con cinco triunfos y dos derrotas. Un partido que apenas le baja de la tercera a la quinta posición de la tabla, sin el castigo extra de resultados adversos de terceros que no se dieron, pero que sí tira de las orejas a más de uno, pues varios fueron los hombres que quedaron señalados en la tarde de hoy para un UCAM falto de la chispa y energía que tanto le vienen haciendo de salvoconducto para las victorias.

Esa hoy no estuvo tanto y, con 14 rebotes menos capturados que el rival, difícil no es pensar en un Devontae Cacok que poca guerra pudo dar a los interiores del Breogán, teniendo sus más y sus menos con el ex Jordan Sakho. No fue el único al que se echó de menos, pues tampoco tuvieron su mejor día hombres de importancia piramidal como Sant-Roos o el capitán Radebaugh, Hicks falló sus cinco triples para acumular un 0/8 esta temporada en la Liga Endesa en el Palacio, a Raieste sus problemas de faltas no le dejaron ser él y, aunque el UCAM quiso tirar de casta en un tercer cuarto en el que subió mucho la presión defensiva sobre los manejadores celestes, frágil era un ataque donde muchas posesiones nacían y morían en DeJulius o Ennis.

Rebote y balance, debes

Que los jugadores de mayor talento universitario asumieran y amasaran balón no fue el mayor de los problemas de Casimiro. Seguramente, todo lo contrario. Desde el mismo salto inicial el Breogán jugó con una marcha más, una que le daba una intensidad defensiva donde clave resultaba colapsar la zona desde el lado débil cada vez que el UCAM quería jugar una situación de bloqueo directo o de dos contra dos. Arriesgadas eran sus ayudas, pero con un quinteto de gran lateralidad y Brankovic, su jugador menos móvil y que se convirtió en el primero en quince años en anotar 19 puntos y coger 11 rebotes con un 100% de acierto en tiros libres, aguardando la caída de Cacok o Cate, tiempo le daba al equipo gallego de recuperar y rotar en defensa.

Al UCAM se le atragantaba el ataque y, aunque sumaba de tres en tres, lo hacía de poco en poco (9-15, minuto 6). Como poco era el tiempo que necesitaba el Breogán para estar metiendo canasta en el otro aro, sacándole las vergüenzas una y otra vez al despistado balance defensivo del UCAM, que ni tras tiempo muerto arreglaba un mal primer cuarto cerrado con un parcial de 3-10 (15-25) y en el que los gallegos se habían hecho con once rebotes más. Problema, por otro lado, de continuidad, pues con hasta jugadores exteriores como Aranitovic entrando al rebote de ataque, la renta solo crecía (19-33, minuto 15).

Siete puntos seguidos de Ennis avivarían el fuego en un frío Palacio, que terminaba por arder cuando una serie de decisiones arbitrales ejercían de freno a la remontada, recuperando así el Breogán sus 14 puntos de máxima (30-44, minuto 28) antes de que una positiva entrada en pista de Diagne, que no volvió, y dos triples de Nakic evitaran males mayores (38-48, descanso).

No hay goma que valga

Con energías renovadas pretendió volver el UCAM de vestuarios, pero de enorme solidez era el partido que ofreció el Breogán hoy en Murcia. Veloz para montar el ataque en pocos segundos, pero paciente para elaborar en busca de la mejor opción, el talento de hombres como Cook (24 puntos) respondía sin rubor a las canastas de empecinamiento de DeJulius y Ennis, la plana respuesta ofensiva a un rival que no dejaría de hacer daño con sus contraataques incluso desde fondo defensivo (52-64, minuto 28).

Cerró esta fuga Sito después de tiempo muerto, pero, cuando unos buenos minutos de Cate iban a hacer entrar al Palacio pleno de optimismo al último cuarto, seis puntos en el último minuto de Francis Alonso torcían el gesto (57-70). El verso libre que es Forrest entró al último con un triple, pero todavía le quedaba otro al que es el mejor tirador nacional y, fallando el base universitario dos tiros libres de una serie de tres, el Breogán olía la sangre y se metía medio partido en el bolsillo (61-78, minuto 33).

Medio, y no entero, porque el UCAM respondió defensivamente al mal momento con un coraje que le permitió secar a su rival para, cuando parecía sentenciar, reducir la diferencia a un solo dígito tras un triple de Ennis fuera de sistema (69-78, minuto 36). Quiso el canadiense volver a ser el de las grandes noches, y por poco no lo fue, pues su empeño acercó al UCAM más que nunca (76-82 tras triple de DeJulius, minuto 37), pero también su sobreexcitación fue un arma de doble filo ante un rival que no perdonaba ni una de las oportunidades concedidas. Volviendo a los dos dígitos de diferencia con menos de dos minutos por jugar, ahora sí, Cook mataba el partido (78-89, minuto 39). No fue el día para el UCAM, que fallando tres de sus últimos cuatro tiros libres resumía estar negado en la tarde de hoy. Ahora, y después del miércoles a las 20.30 cerrar la primera fase de la FIBA Europe Cup ante el Lublin, tocarán dos jornadas seguida fuera de casa, en Lleida y Burgos.