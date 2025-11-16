La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Michael Forrest entra a canasta ante la oposición de Jordan Sakho en una acción del partido de este domingo.

Ver 43 fotos
Michael Forrest entra a canasta ante la oposición de Jordan Sakho en una acción del partido de este domingo. Ros Caval / AGM

El UCAM Murcia cae prisionero de la trampa del Breogán

El conjunto lucense fue claramente superior a los murcianos, sorprendidos para su primera derrota de la temporada en el Palacio de los Deportes

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Domingo, 16 de noviembre 2025, 21:56

Comenta

Tenía que llegar el día. Surfear en la cresta de la ola no es algo que dure para siempre y al UCAM le tocó caerse ... hoy. Quizás de manera inesperada, pues el Breogán se presentaba en Murcia decimocuarto clasificado, el UCAM tenía la oportunidad de escalar hasta la segunda posición después de que en la jornada matinal el Valencia venciera a La Laguna para que, irremediablemente, fuesen al menos uno los equipos con una sola derrota en lo más alto, y porque eran cinco las victorias que acumulaba de manera consecutiva en los enfrentamientos directos el UCAM ante los gallegos, un equipo que sabe practicar un atractivo baloncesto de alto número de posesiones desde la llegada del veteranísimo técnico Luis Casimiro a mitad de la pasada temporada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tiroteo en el garito de El Luli en Las Seiscientas de Cartagena: disparos a quemarropa
  2. 2

    Los jefes de servicio de La Arrixaca rechazan «más parches» y reclaman «un nuevo hospital»
  3. 3

    Las cuentas pendientes del franquismo en la Región de Murcia
  4. 4 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  5. 5 Elegir ducharse por la mañana o por la noche influye en tu salud: un médico revela la mejor opción
  6. 6 La más grande entre las Magnas
  7. 7 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  8. 8 Fallece una octogenaria 4 días después de ser herida en un atraco en Murcia
  9. 9 Fallece a los 79 años la artista cartagenera Dora Catarineu, tan querida como admirada por su obra apasionada e impulsiva
  10. 10

    Diez claves para actuar antes de fin de año y pagar menos en la próxima declaración de la renta

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El UCAM Murcia cae prisionero de la trampa del Breogán