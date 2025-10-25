El UCAM Murcia - Baskonia, prematuro duelo directo por la Copa

La receta para estar en la gran cita de febrero incluye como ingrediente indispensable partidos como el de este domingo para el UCAM. Un rival ... directo viene de visita y, no solo eso, lejos de su mejor momento. En la Liga Endesa arrastra idéntico balance al murciano, dos triunfos y una derrota, pero es el único equipo de la Euroliga que aún no ha ganado y el farolillo rojo seguirá siendo suyo aunque venza la próxima jornada, pues todos han ganado, al menos, dos.

Y al cuestionado Galbiati le crecen los enanos. Ha perdido de golpe y porrazo a sus dos estiletes ofensivos, Trent Forrest y Markus Howard. Y, aunque debutará hoy en Liga Endesa Kobi Simmons (ya jugó el jueves ante el Estrella Roja, con derrota de un Baskonia desfondado en la segunda parte), por el camino ha perdido a Luka Samanic en una enrarecida salida.

En difícil situación llega el nuevo equipo de Rodions Kurucs, de vuelta hoy en Murcia ante un UCAM que estos últimos años se ha convertido en rival directo del equipo vasco. Un partido importante para los de Sito Alonso, que están ante la oportunidad de alejar fantasmas tras las derrotas en La Laguna (96-80) y Sarajevo (87-72) de la pasada semana.