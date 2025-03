Un UCAM encomendado a Radovic roza el milagro, pero pierde ante el Andorra

Continúa el bache del UCAM, especialmente en casa, donde sumó su octava derrota de la temporada en la Liga Endesa, pero ya ha encontrado el ... camino a seguir. Se lo mostró Nemanja Radovic, un jugador que, en una temporada en la que solo había alcanzado los 10 puntos en un partido, igualó el récord de valoración de su carrera (32) y batió el de anotación en 281 partidos con la camiseta del UCAM en la Liga Endesa con 26 tantos de los que 24 llegaron en la segunda parte y cuando más feas pintaban las cosas para un equipo que aún no ha encontrado antidepresivo y que llegó a ir perdiendo por 17 puntos de diferencia a 14 minutos del final (42-59, minuto 26).

Fue en ese momento en el que se encomendó a un Radovic que está jugando menos que nunca esta temporada, habiéndose quedado en varios partidos incluso sin saltar a la cancha por decisión técnica, pero que hoy dio la exhibición de carácter y personalidad definitiva. La de un capitán que se parte el pecho por su camiseta y lo que esta representa, una grada que rugió como llevaba meses sin hacerlo de ver a su jugador fetiche fajarse bajo tableros y reclamar balón para, incluso, creer en lo que, hacía solo un parpadeo, parecía imposible.

UCAM Murcia: Hakanson (7), Ennis (15), Sant-Roos (9), Gates (0) y Birgander (0) -quinteto titular- Kurucs (9), García (0), Radovic (26), Radebaugh (6), Diagne (0), Stephens (0) y Antetokounmpo (7). 79 - 85 MoraBanc Andorra: Evans (27), Harding (15), Okoye (12), Doumbouya (9) y Lammers (10) -quinteto titular- Goudou-Sinha, Luz (0), Ortega (0), Bassas (3), Dos Anjos (2), Kuric (4) y Chogkaz (3). Parciales: 14-19, 22-29 (36-48), 25-19 (61-67) y 18-18 (79-85).

Árbitros: Jordi Aliaga, Francisco José Araña y Sergio Manuel.

Incidencias: Palacio de los Deportes de Murcia, 5.702 espectadores. 25ª jornada de la Liga Endesa.

Empató dos veces el UCAM, pero no llegó a ponerse nunca por delante en un partido de 40 minutos con el equipo pirenaico por delante en el marcador. En ambas ocasiones la mala suerte le jugó una mala pasada. Ennis puso el 72-72 a cinco minutos del final con una puerta atrás, pero su ímpetu le llevó a celebrar la canasta golpeando el balón con la cabeza y, sin reparar en ello, retrasar el saque rápido del rival. Técnica. Un triple de Sant-Roos puso el 75-75 solo dos minutos después, pero, en la siguiente defensa, al UCAM se le escapó de las manos el rebote defensivo, saliendo despedido por fuera un balón que, en la posesión extra, convirtió en triple de Doumbouya. En un final de infarto, las virguerías de un Evans de talento superlativo, pero que tuvo sus más y sus menos con Sito y Radovic por sus celebraciones, decantó la balanza en favor visitante.

Una tarde difícil

Con esa presión de jugar en casa que no se va, hoy no era el día que más apetecía jugar. Hacía solo tres del golpe de la prematura eliminación de Champions League para un equipo desinflado en el momento clave de la temporada. Y otro partido en casa tan pronto, y de contexto tan similar a aquel de Girona de dos semanas atrás, no era lo que más pedía el cuerpo a un UCAM que parece necesitar un paréntesis que el calendario le concederá a partir de ahora entre semana.

El Andorra empezó sintiéndose más cómodo y así siguió siempre hasta esa inesperada aparición de Radovic del tercer cuarto. Cinco eran los triples de los de Plaza en el primer cuarto en solo ocho intentos, algunos demasiado liberados para un UCAM que, pese a su insistencia en las continuaciones cortas de Birgander tras bloqueo directo, se estrellaba contra las ayudas andorranas (14-19, final del primer cuarto).

Tirando de su quinteto de más músculo, con un Kurucs que no negociaba ningún esfuerzo y un Antetokounmpo en sus mejores minutos desde su debut, el UCAM fue cogiéndole el pulso al partido. Siete rebotes ofensivos tenían la culpa de la reacción (21-23, minuto 13), pero el Andorra parecía tocado por una varita para meter tiros de enorme dificultad, y que un intercambio de canastas se rompiera con una jugada de las que matan el ánimo, como un 3+1 de Harding, ponía cuesta arriba un partido que ponía la primera diferencia de dos dígitos con tres triples visitantes seguidos (36-48, descanso).

A la desesperada

El mal final de la primera parte se había quedado en la cabeza de los jugadores del UCAM en el comienzo de la segunda. Evans estrenaba el marcador con un triple y ya eran quince de ventaja (36-51) y una zona 3-2 mataba del todo la circulación de un UCAM que no podía salir peor del tiempo muerto de Sito cuando sentía que el partido se le iba (42-58, minuto 25), con errores de no estar mentalmente en el juego y que acababan con su paciencia hacia determinados hombres.

Decidió jugar sin pívot, con Kurucs y Gates como pareja interior, pero fue dos minutos después, con la entrada de Radovic, cuando todo cambió. Quizás no tenga el talento ni el físico de su compañero americano de posición, pero a corazón no le gana nadie. Buscó el aro, movió a la zona, se pegó bajo tableros y, en definitiva, lo cambió todo. Sus primeros puntos fueron los de un parcial de 9-0 (53-60, minuto 29) en una reacción en que también merece su crédito DJ Stephens, que no había saltado a cancha y lo hizo como '4' para defender a hombres más grandes, pero que no llegan tan alto como él, pues eso resulta humanamente imposible. Dos triples seguidos de Radovic en el último minuto del tercer cuarto, con el Palacio mirándose entre sí de incrédula alegría, decían que aún se podía (61-67).

Evans decide

El no parar de Radovic llegó hasta los quince puntos seguidos. Desde el 55-62 hasta el 70-72, todos los puntos murcianos salieron de sus manos. Los de un equipo que se topó el infortunio en sus empates, pero, después, con un Shannon Evans que anotó los siete puntos finales de su equipo cuando al UCAM se le acababa la posibilidad de error, con una primera daga de cinco puntos de diferencia después de que Stephens fallara el triple del empate (77-82, 46 segundos) y, finalmente, con un triple que celebró dedicando unas palabras de más a Radovic. El capitán del UCAM cambió un partido sin premio. Que haya hecho lo mismo con la temporada, pregunta con respuesta la semana que viene.