Baloncesto El UCAM se diluye fuera Rafa Luz avanza con el balón acosado por Fitipaldo el pasado sábado. / UCAM Los universitarios se muestran muy dependientes de sus líderes, lo que les impide rendir lejos como en casa EMILIO SÁNCHEZ-BOLEA MURCIA Lunes, 14 octubre 2019, 08:43

Anunció el encuentro del pasado sábado el crecido San Pablo Burgos con un cartel que solo los más seguidores del baloncesto podían pillar sin preguntar. Goran Huskic, uno de los jugadores más carismáticos de la afición burgalesa, era caracterizado como el atormentado 'Joker', en boca de todo el mundo con el exitoso estreno de la película. Huskic, pese a jugar de pívot, es un hombre de gran visión de juego para la asistencia, por lo que es comparado con el serbio Nikola Jokic, que juega en la NBA y cuyo apodo es precisamente 'Joker', por la afinidad fonética de su apellido.

Así, media cara de Huskic con maquillaje de payaso era acompañada del lema 'No jokes' (nada de bromas). Sin embargo, a quien pareció cambiarle la cara, y no por broma alguna, fue al UCAM. Este equipo ha jugado cuatro partidos, dos de ellos en el Palacio y otros dos lejos. El primero de estos últimos fue visitando al Real Madrid, y el UCAM no presentó batalla desde el inicio; el segundo fue el del sábado en Burgos, ante un Coliseum abarrotado por más de 9.000 espectadores. Y sigue sin inspirar total confianza.

Si se retrocede siete días, aún está caliente la victoria del UCAM en el Palacio ante el Zaragoza. Un Booker de cine había sido magníficamente escoltado por el Eddie descarado que Sito quiere, con Rojas recordando al de sus mejores días en Murcia y con la tranquilidad que daba pensar que, aunque jugadores contrastados como Sakota y Larentzakis no hubieran tenido el día, el grupo tiene fondo de armario suficiente como para que no pase de preocupación menor.

Sin embargo, en Burgos el UCAM empezó zozobrando. 9-0 adverso en solo 1:38 de juego. Booker y Eddie tardaron prácticamente lo mismo en arreglarlo, pero una vez más las rotaciones trajeron un desconcierto que un rival que juega en su feudo arropado por tal afición castiga sin contemplaciones. Lecomte, que volvía a la convocatoria en detrimento de Townes, está jugando con más miedo que valentía, y eso en la posición de base es una rémora demasiado pesada. Fue de los más destacados en la segunda parte, pero cuando la sensación era que el Burgos estaba demasiado lejos para el tiempo que quedaba. Al tercer estirón local se le mojó la pólvora a Booker y Eddie -de 23 puntos entre los dos en la primera parte a solo 3 en la segunda- y, sin el Palacio tirando del carro, no se encontró a nadie más para dar respuesta.

Similar al de Lecomte es el caso de Cate. El rumano se fajó y mucho en la segunda parte, como en Madrid. Pero aún está por rendir cuando la oportunidad le llega en minutos en los que el partido no está decidido. Quien goza de esta confianza pese a no brillar como en su fulgurante estreno es Larentzakis, pero el del sábado fue el segundo partido en que el griego no convenció. Le tocó bailar con un McFadden imparable, pero la sobreexcitación con la que sale parece habérsele vuelto en contra.

Pero con quien se centran los primeros runrunes es con su compatriota Sakota. Por edad y cuerpo es al que más difícil se le puede hacer la adaptación a la Liga Endesa, pero el margen para el mismo es escaso. El sábado pudo haber rascado minutos en la posición de '5' dado el mal partido de Tumba y Hunt, pero las dos tempranas faltas que cometió nada más salir le lastraron demasiado.

El UCAM necesita cambiar lejos de Murcia, y para ello precisa que aquellos que no tienen la etiqueta de líder tomen la iniciativa.