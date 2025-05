El UCAM busca el récord en Nou Barris

Emilio Sánchez-Bolea Domingo, 4 de mayo 2025, 08:32 Comenta Compartir

Hechos inusuales a partir de logros nunca vistos. Hasta que este mes de junio no diga lo contrario, el UCAM continúa siendo el subcampeón ... de la Liga Endesa. Pero no es lo habitual que el equipo que viste de rojo (hoy lo hará de blanco) y lleva el nombre de una universidad católica en el pecho se presente cada postemporada en las eliminatorias para el título. Esta lo tiene en chino mandarín, pero no imposible. Ahí entra en juego lo nunca visto, que es a un equipo, el murciano, haciéndose más fuerte lejos de casa que en la suya propia, en una competición tan exigente y en la que tan decisivo se hace el calor del público.

Con todavía tres jornadas por disputar lejos de Murcia, el UCAM ya ha igualado su mejor registro de victorias como visitante en la Liga Endesa. Un total de ocho que consiguió el pasado domingo en Bilbao y que igualaron las conseguidas por el grupo de Ibon Navarro en la temporada 2017-18. Aún más inédito será que este récord que está a tiro sea el billete al 'playoff' del UCAM, pues aquel equipo no lo consiguió y este se encuentra, a cinco jornadas del término de la liga regular, a dos triunfos y el juego de los 'basket-averages' en liza, con más que perder que ganar. Aquel equipo, el de Navarro, también sufrió por defender el Palacio. Terminó décimo, misma posición que el actual UCAM, y la octava victoria fuera de casa también llegó en Bilbao, pero fue en la recta final cuando llegó ese bajón en Murcia, donde perdió sus tres últimos partidos para perder comba en la lucha por un 'playoff' del que le sacaron. El actual de Sito no defiende terreno, busca ganarlo. En la excusa del equipo de 2018, aquello de lo que presumir, pues logró el primer bronce de Champions League en una Atenas que este año vuelve a acoger la 'Final Four' y que mañana cumplirá su séptimo aniversario. El trampolín de Ibon En ese 2018, un Ibon Navarro que llevaba ya cuatro temporadas como entrenador jefe en la Liga Endesa dio uno de los grandes saltos de su carrera desde Murcia. Tomó con nota las riendas de un Baskonia al que no se le dio muy bien traer de vuelta a España a Marco Crespi más de una década después, ofreció un impecable ejercicio de resistencia en Manresa con una salvación agónica primero y un descenso de los que no se le pueden echar en cara a un entrenador después, y el bronce europeo y el casi 'playoff' en el UCAM despertaron interés en la Liga Endesa y fuera de nuestras fronteras. El Andorra ganó a todos los pretendientes, entre los que estaba un AEK que incluso quería darle las riendas en la retirada (nunca la definitiva) de Dragan Sakota, padre de Dusan, y lo construido primero en el Principado y ahora en Málaga habla por sí solo. Enfermería llena En este duelo de récords en juego, paralelismos y presente contra futuro se hace más complicado el asalto del UCAM a Barris Nord a tenor de las bajas. La presencia de Birgander y Gates fue del todo descartada ayer por el club, debido a sus problemas en las rodillas izquierda y derecha, respectivamente. Además, García y Antetokounmpo arrastran problemas que les hacen duda. Gerard Encuentra es el técnico español con mayor futuro En aquel UCAM de 2018 al que intenta superar el actual, Ibon Navarro dejaba de ser el entrenador más joven de la Liga Endesa después de tres temporadas con la irrupción del debutante San Pablo Burgos y su técnico Diego Epifanio. Hoy, quien carga ese título es Gerard Encuentra, técnico del Lleida al que se mide hoy el UCAM, que tiene 35 años, pero que, en aquel 2018, con 28, ya llevaba dos temporadas como técnico jefe del Pardinyes de EBA, misma categoría en la que, a su edad, Sito entrenaba en Monzón. Con más de media salvación en el bolsillo (tres victorias y 'basket-average' de margen), y que será total si la victoria hoy fuese ilerdernse, el notable debut en la Liga Endesa de un Lleida construido desde la humildad tiene mucho que ver en un baloncesto de autor que ha enganchado a la grada de un Barris Nord que vive la máxima categoría 19 años después y que crea uno de los ambientes más especiales de la competición, como podrá comprobar esta tarde el UCAM. Un equipo al que Encuentra se ha referido en la previa como uno con «jugadores que nosotros no podemos ni pensar en fichar», y que «está luchando por objetivos bastante diferentes a los nuestros», desde una posición y terminología con la que se refería al UCAM a muchos rivales en el pasado. Duelo de pizarras La guerra de banquillos será también de lo más interesante. Tanto Encuentra como Sito comparten querencia por diferentes sistemas y movimientos, como el bloqueo indirecto de pequeños a grandes, una tendencia que gana cada vez más fuerza, para puerta atrás del bloqueador una vez que el bloqueado recibe el balón. El catalán ha sacado máximo partido a un equipo debutante y su mérito es incuestionable.

