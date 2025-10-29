El UCAM busca curar sus heridas en la pista del Lublin

El partido del domingo pasado ante el Baskonia dejó a las claras que el UCAM había aprendido la lección: no será el equipo que quiere ... ser eligiendo qué días le apetece dejarse la piel y en cuáles puede permitirse ir con el freno de mano echado. Pero lo que tiene la doble competición es que lo que ocurra en una, nada tiene que ver con la otra. La derrota de Sarajevo ante un Bosna tan inexplicablemente superior (87-72) tiene aún pendiente de pagar la factura. Que hoy, a partir de las 18.30, se la pasen los murcianos al Lublin, es la misión que perseguirá un equipo ya desconfiado de la FIBA Europe Cup.

Es lo primero que sugiere la convocatoria de Sito Alonso. Si bien es cierto que uno de sus dos descartes es un titular indiscutible como Toni Nakic, fundamental en unos esquemas en los que aún tiene que entrar Zach Hicks, uno de los jugadores que se juega parte de su futuro en un paso adelante sobre suelo polaco, ya es solo uno de la guardia de confianza de Sito el que descansará. No serán tres, como en el estreno ante el Rilski (Cacok, Sant-Roos y el propio Nakic), ni dos, como la semana pasada en el primer partido oficial de la historia del UCAM contra un campeón de Europa no español, un Bosna lejos de reverdecer los laureles de 1979 (DeJulius y Raieste).

El otro hombre que descansará será Dani García. Y el motivo es muy diferente al de Toni Nakic. Después de una primera temporada en Murcia con minutos muy limitados, el base catalán está contando muy poco para su entrenador en el comienzo del nuevo curso. Y, en el poco que lo está haciendo, no se está ganando que sea algo más. La intensidad, disciplina y resolución de DeJulius fue lo más echado en falta hace ocho días en Sarajevo, y los dos minutos que pasó García en pista fue una serie de batallas perdidas de forma demasiado clara contra su par, Jarrod West.

Descartado de todos los partidos en la Liga Endesa, la FIBA Europe Cup apuntaba a ser la competición donde García pudiera sentirse más libre. Pero de 12:21 en pista el primer día pasó a 2:07 el siguiente y, ahora, a no viajar.

Un rival calcado

Hace ya más de un mes, antes de viajar a Bulgaria para jugar una previa de acceso a la Champions League en un torneo con formato de Copa del Rey, es decir, que no perdonaba el error y en el que solo se avanzaba mediante el triunfo para un máximo de tres partidos, desde el UCAM se advirtió de la peligrosidad del Lublin, que habría firmado americanos con contratos para este torneo y de los cuales se podrían desvincular en caso de no hacer del Lublin equipo de Champions.

Ese primer día fue el último para el Lublin, pues el UCAM venció con relativa facilidad (100-84), pero todos los extranjeros del equipo polaco de aquel día se mantienen en la plantilla a día de hoy. No ha debutado aún en la FIBA Europe Cup, sin embargo, Trevian Tennyson, quien sí empezó la liga polaca, donde el Lublin es undécimo de 16 equipos y donde perdió de manera clara este pasado sábado ante el Slupsk (98-72), no de los punteros.

De quien sí se espera su participación mañana es de Tevin Mack, la gran amenaza, que se fue hasta los 26 puntos ante el UCAM y viene de anotar en la jornada anterior 29 frente al Rilski. Eso sí, los polacos cayeron (95-92), propiciando un cuádruple empate a un único triunfo entre los componentes del grupo A, ya que vencieron en el debut ante el Bosna (90-80).