La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
López de la Torre. G. Carrión / AGM
Baloncesto

El UCAM busca curar sus heridas en la pista del Lublin

Visita esta tarde a los polacos, a los que se enfrentó en la previa de acceso de la Champions, con el estropicio de Sarajevo por arreglar

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:14

Comenta

El partido del domingo pasado ante el Baskonia dejó a las claras que el UCAM había aprendido la lección: no será el equipo que quiere ... ser eligiendo qué días le apetece dejarse la piel y en cuáles puede permitirse ir con el freno de mano echado. Pero lo que tiene la doble competición es que lo que ocurra en una, nada tiene que ver con la otra. La derrota de Sarajevo ante un Bosna tan inexplicablemente superior (87-72) tiene aún pendiente de pagar la factura. Que hoy, a partir de las 18.30, se la pasen los murcianos al Lublin, es la misión que perseguirá un equipo ya desconfiado de la FIBA Europe Cup.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Felipe Moreno fulmina a Etxeberria y presiona a Goiria
  2. 2 Denuncian que un niño ingresado en el hospital de Yecla recibió como desayuno un bocadillo «del día anterior» dentro de una bolsa de basura
  3. 3

    La CHS reconoce ahora la existencia de una rambla que atraviesa la almenara que colapsó por el barro en San Javier
  4. 4 Herido grave en un accidente entre dos camiones en la autovía A-7 a la altura de Librilla
  5. 5

    Guardia Civil y Policía Local buscan a un hombre que intentó llevarse a un menor en Nájera
  6. 6

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  7. 7 Las lluvias volverán a la Región de Murcia a partir de esta tarde
  8. 8 Ocho personas resultan intoxicadas por inhalación de humo en un incendio en Lorca
  9. 9

    Paco Belmonte prepara su inminente salida del Cartagena
  10. 10 Roban una caja fuerte y estrellan el coche con el botín sobre el capó en San Pedro del Pinatar

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El UCAM busca curar sus heridas en la pista del Lublin

El UCAM busca curar sus heridas en la pista del Lublin