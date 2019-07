Baloncesto El UCAM baja los precios y sube el espectáculo Cartel realizado por Salva Espín. / UCAM Murcia CB El club universitario congrega a sus aficionados en el ZigZag para presentar una disruptiva campaña de abonados con importantes rebajas y la firma del dibujante Salva Espín, de Marvel EMILIO SÁNCHEZ-BOLEA Martes, 2 julio 2019, 21:47

No fue la primera idea pero sí ha terminado por ser la mejor. El UCAM llevaba tiempo dándole vueltas a su campaña de abonados, para la cual quería dejar atrás la épica de los Tercios de Flandes que le ha acompañado los dos últimos años y dar el golpe de efecto necesario que exigía el paso en falso de la temporada pasada.

La campaña llegó a estar decidida hace unas semanas, pero la apertura de la posibilidad de contar con la firma de Salva Espín alteró los planes. El murciano, dibujante de cómics para la gigante Marvel, y cuya popularidad ha crecido el último año con sus apariciones en el 'late night' La Resistencia -es el único invitado en haber repetido presencia en el 'show' de Movistar Plus-, aceptaba la propuesta lanzada por el club.

El UCAM quiere jugar con un estilo atrevido y espectacular, y por ello ha confiado en Salva Espín para caracterizar como superhéroes a sus caras más visibles

Pero la apuesta por Espín no obedece únicamente al criterio de popularidad de atraviesa el dibujante en estos momentos. Algo que tiene claro el UCAM es su estilo de juego para la próxima temporada, uno que casa totalmente con la filosofía de Sito Alonso, y es uno en el que se defiende desde muy arriba y se ataca sin especulaciones, dando rienda suelta al talento propio de jugadores como Askia Booker, de quien se pretende aprovechar al máximo su verticalidad y que mantendrá galones. Es decir, el UCAM quiere dar espectáculo. Y es por ello que ha querido sumergirse en el universo Marvel de la mano de Espín, que ha caracterizado como personajes de cómic a Rojas, Booker, Cate y Alonso, todos ellos emergiendo del escudo del UCAM con rasgos de superhéroes, y bajo el eslogan 'Querer es poder'.

«La idea está inspirada en la Patrulla X, con Sito Alonso como el profesor Xavier. Cada color en los jugadores representa un superpoder. Rojas es el superhéroe clásico, con capa y armadura, y de la pizarra de Sito emergen burbujas místicas de energía», explicó el dibujante durante la presentación.

Por su parte, Sadiel Rojas se mostró ilusionado con la campaña y aseguró que «este año que viene nos vamos a divertir mucho». «Estoy muy contento por la renovación de Sito y Booker, pero también por la de compañeros que no están aquí, como Tumba», aseguró el jugador.

La cita fue aún más especial para cinco aficionados afortunados que encontraron debajo de sus sillas un sobre con un premio: una camiseta como la que vistieron los jugadores en los encuentros de Champions, firmada por Salva Espín y Sadiel Rojas. Además, el club repartió pósters de la campaña de abonos entre todos los presentes, quienes también pudieron hacer cola para llevárselos firmado por el jugador y el dibujante. La propuesta fue recibida con entusiasmo, a juzgar por la larga cola que se formó.

El UCAM ha centrado la reducción de precios de sus abonos en los más humildes, con hasta un 42,5% de rebaja en las curvas

Precios rebajados

Pero, la campaña tuviera una naturaleza u otra, algo no iba a cambiar: los precios serían más reducidos que los de la temporada pasada y lo serían especialmente en los abonos más humildes. El motivo principal, no contar con competición europea. Sin embargo, cuando el año pasado el UCAM presentó su campaña para la temporada 2018-19 no sabía si jugaría finalmente la Champions League e igualmente presentó una de las ofertas más competitivas de la Liga Endesa.

En esta ocasión, pocas podrán compararse a la suya, que trae como abono adulto más barato en los fondos de la grada alta un precio de 100€ tanto para renovaciones como para nuevos abonados, lo cual supone un descuento de 30 y 50€ respecto al año pasado, sin que, además, en el caso concreto de este abono, haya que pagar más si no se efectúa el pago antes del 29 de julio.

Siguiendo hacia arriba en orden de humildad, los fondos también presentarán una reducción importante, con un ahorro de 65€ para renovaciones, que se quedan en 215€, y 80€ más barato para nuevos abonados, que pagarán 170€. Pero es en las curvas donde está la mayor rebaja, pues los 200€ que cuesta renovar este abono son 85€ menos que la temporada pasada, un 42,5% de descuento.

No tan significativos, pues el UCAM ha centrado su rebaja de precios en quienes pueden afrontar abonos más baratos, pero en el resto de zonas también se han estimulado bajadas, destacando la equiparación de precios en asientos de pista y grada baja para las zonas centrales y laterales.