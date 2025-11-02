El UCAM asalta el Palau ocho años después, logra su mejor arranque y se perfila para la Copa

El UCAM está empeñado, en la temporada de su 40 aniversario, en volver a gastar el adjetivo de histórico. Y, a base de meritocracia, su ... deseo es hoy concedido. Ha ganado por segunda vez al Barça en el Palau Blaugrana, la primera vez desde 2017, esta vez con Sito Alonso en el banquillo ganador, y, con ello, se anota su mejor arranque de temporada en la Liga Endesa: nunca antes había ganado cuatro de los cinco primeros partidos. Hasta hoy, 2 de noviembre de 2025, fecha de la que vuelve a salir ganador el UCAM de unos de los grandes templos del baloncesto español, dejando un fuerte aroma a Copa del Rey a su estela.

Lo hizo en un importante ejercicio de aniquilación primero y de resistencia después. Porque de la brillantez de una primera parte de matrícula de honor, con 56 puntos anotados y diferencias a su favor que llegaron a superar los veinte tantos, pasó a la agonía de una segunda parte en la que el aro rival se cerró, en la que el coraje de Toko Shengelia amenazó con matar en la orilla y en la que se pasaron seis minutos del último cuarto sin ver aro. Pero el último coletazo fue para resistir en pie, evitar la épica blaugrana y mandar un mensaje a la Liga Endesa: el UCAM está de vuelta.

Barcelona: Satoransky (4), Brizuela (11), Clyburn (2), Parra (7), Hernangómez (10) -quinteto titular- Punter (10), Marcos (5), Cale (2), Vesely (2), Fall (4), Shengelia (21) y Kusturica. 78 - 81 UCAM Murcia: DeJulius (6), Ennis (4), Raieste (11), Hicks (11) y Cacok (20) -quinteto titular- Forrest (19), Sant-Roos (0), Radebaugh (0), Falk (2), Cate (2), Diagne y Nakic (6). Parciales: 16-34, 26-22 (42-56), 19-17 (61-73) y 17-8 (78-81).

Árbitros: Luis Miguel Castillo, Arnau, Padrós e Iyán González.

Incidencias: Partido disputado en el Palau Blaugrana de Barcelona ante 4.291 espectadores. 5ª jornada de la Liga Endesa.

A pesar de haber vencido, que el Joventut venciera por mayor diferencia le hace bajar del tercer al cuarto puesto en la clasificación, pero de poco importa eso ahora. Si el billete a la Copa del Rey de Valencia, una para la que esta noche se registra un pico de solicitud de pernoctaciones llegadas desde Murcia, se cimenta defendiendo el hogar, se apuntala 'robando' victorias fuera y se decora ganando alguno de esos partidos que no entran en las quinielas, el UCAM sale de la quinta jornada de la Liga Endesa con un pleno al 15.

El UCAM empezó aniquilando y terminó resistiendo: 56 puntos y un 8/16 en triples en la primera parte para 25 y un 1/14 en la segunda

Tocando el cielo

En el guion de un acontecimiento histórico también florecen actuaciones para el recuerdo en forma de subtramas. Una de ellas, el amanecer de un Zach Hicks sobre el que Sito Alonso se ha empecinado más que el propio jugador en hacerle un hombre de utilidad para su rotación. Novato de perfil bajo, su primera titularidad se dio ante un transatlántico de Europa, para su triple fue la primera jugada del partido, el segundo provocó el primer tiempo muerto de Peñarroya y el tercero evitaba soñar al Barça con reducir la diferencia a un solo dígito antes del descanso.

Pero si un desayuno le debe el bisoño Hicks a su entrenador, cena sobre mantel de tela le debe Cacok a Ennis. El primer gran partido del campeón de la NBA en la Liga Endesa se dio en el Palau en una exhibición de potenciación de virtudes en sus dos metros pelados de pívot. Fuertes bloqueos, rápidas continuaciones y habilidad para finalizar como un alero le llevaron a sumar 16 puntos en la segunda parte, la mayoría desde asistencia de un Ennis que igualó su récord de asistencias en un partido de la Liga Endesa, nueve de las que siete llegaron en una primera parte sin tiros a canasta. Noticia fue su 'rosco' en la anotación hace dos semanas en La Laguna jugando trece minutos. Hoy, en el mismo tiempo, y solo en la primera parte, tampoco había tirado, pero sin él no se podía entender el monólogo universitario de la primera parte.

Shengelia lideró un parcial de 11-0 en el último cuarto que puso al Barça a uno, pero Forrest rompió 6:30 de sequía anotadora justo a tiempo

Tampoco sin un Forrest que hizo su primer gran partido sin sumarse con el viento ya a favor, sino liderando a un equipo que en el primer cuarto llevaba ya 34 puntos, nueve de ellos en un último minuto con dos triples camuflados suyos (series de tres tiros libres) y otro de Nakic. Estadounidense y croata se estrenaron cuando el UCAM doblaba 14-28 y suyos fueron todos los puntos hasta una máxima, también por el doble, en el 21-42 (minuto 13) en lo que, en realidad, les tenía como ejecutores de un plan de partido diseñado con escuadra y cartabón por el 'staff' universitario y llevado a cabo con disciplina militar por sus jugadores.

Dueños del Palau

Jugando y rápido y desacomplejado, el UCAM dio primero en Barcelona. Pero, cuando Peñarroya introdujo a la vieja guardia a escena, aún quedaba exhibición por delante. Pasaban los minutos y lo que era un arranque fulgurante ahora era algo más. Entraban los nervios y un Vesely de 35 años y campeón de todo decidía autoexpulsarse. Buscaba a un Cate que pasaba de él, le caía la técnica y, lanzando el balón contra los pies del árbitro murciano Luismi Castillo, le caía la segunda. Expulsado para que a un sobreactuado Peñarroya se le llevaran los demonios pese a semejante obviedad, encadenando una tercera técnica que despertaba tímidamente de su letargo a un frío Palau.

Shengelia y Brizuela lo intentaron, pero un UCAM paciente para finalizar en los últimos segundos de posesión siempre encontraba el rebote, el tiro abierto o la acción que se aprovechara de la ansiedad local. Y el dato reforzaba el relato: 16 asistencias solo al descanso eran la prueba de la colectividad murciana y, el 8/16 en triples, complemento a los 20 puntos anotados en la zona. El UCAM no jugaba al triple o a atacar cerca del aro, sino a castigar los errores del Barça, mayúsculos en situaciones de finta de bloqueo directo.

Resistir y nunca desistir

La segunda parte reservó un partido totalmente diferente para el UCAM. Tardó cuatro minutos en sumar su primera canasta en juego en el tercer cuarto, cuando el Barça ya se había puesto a un solo dígito, pero el triple de Raieste estuvo sucedido de un contraataque robado y asistido por Ennis para él mismo. Las canastas caían más lentamente en cada lado, pero siempre manteniendo el UCAM a raya al Barça. Siempre había una acción oportuna y hasta un invitado sorpresa. Hicks era objeto de falta en un triple. Falk se estrenaba con brillantes defensas sobre Brizuela y Punter en un momento de cambios defensivos. Y, pese a dos pérdidas de Forrest, el UCAM entraba al último cuarto con todo de cara (61-73).

Acciones oportunas, pero puntuales, en un momento en que la pólvora se había mojado. De hecho, el UCAM solo anotó uno de sus catorce triples tirados en la segunda parte. El Barça se la jugó sin pívots, cansado de la defensa que retaba al tiro al '5' del UCAM, y con Shengelia como hombre grande, al que se seguía 'flotando', buscó la épica. Y casi lo consigue. A base de defender más fuerte, correr para evitar el posicional, y, en este, encomendarse a Shengelia, el Barça firmó un parcial de 11-0 en seis minutos que lo dejaron a un punto (76-77) ante un UCAM que, por primera vez, renunciaba a tiros para rizar el rizo.

Volvió a ver aro justo a tiempo, con una 'bomba' de Forrest a 54 segundos del final, 6:30 después de sus últimos puntos (76-79). Se le volvió a conceder el triple a Shengelia, que lo falló, capturando Raieste un rebote providencial. Forrest recibiría falta para para el reloj ahora y en la siguiente, después de otro fallo del georgiano, pero en ambas visitas solo metía uno. Shengelia metería una última a 2,8 segundos del final y haría falta inmediata a Cate, que fallaría los dos y, con invasión de Sant-Roos al rebote, el Barça podría pedir tiempo muerto y sacar en pista delante. Sudores fríos y un vil recuerdo a La Laguna. Pero Brizuela falló el triple del empate. Esta fue, es y será del UCAM.