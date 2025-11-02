La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La plantilla del UCAM celebra el triunfo logrado este domingo en el Palau.

La plantilla del UCAM celebra el triunfo logrado este domingo en el Palau. UCAM

El UCAM asalta el Palau ocho años después, logra su mejor arranque y se perfila para la Copa

Cuarta victoria en cinco partidos de los murcianos en la Liga Endesa, sobreviviendo al empuje blaugrana en el último cuarto de un partido que llegó a ganar por 21 puntos

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:50

Comenta

El UCAM está empeñado, en la temporada de su 40 aniversario, en volver a gastar el adjetivo de histórico. Y, a base de meritocracia, su ... deseo es hoy concedido. Ha ganado por segunda vez al Barça en el Palau Blaugrana, la primera vez desde 2017, esta vez con Sito Alonso en el banquillo ganador, y, con ello, se anota su mejor arranque de temporada en la Liga Endesa: nunca antes había ganado cuatro de los cinco primeros partidos. Hasta hoy, 2 de noviembre de 2025, fecha de la que vuelve a salir ganador el UCAM de unos de los grandes templos del baloncesto español, dejando un fuerte aroma a Copa del Rey a su estela.

