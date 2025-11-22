La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El UCAM asalta el Barris Nord de Lleida a golpe de récord

Los murcianos batieron su récord de triples (22) y de victoria más amplia como visitante (+36) en un partido de matrícula de honor

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:49

El partido soñado en la temporada de la ilusión. Poco se le puede pedir a un equipo que está rompiendo semana a semana los registros ... históricos de mejor comienzo de la temporada en una en la que, además, celebra su 40 aniversario. Con la de hoy en Lleida, son ya seis triunfos en ocho partidos, pero este pasará a los libros de historia del club también por separado. Instalado en la perfección desde el salto inicial, esta tarde el UCAM convirtió el hostil Barris Nord en el jardín de su recreo para lograr su victoria más abultada en una trayectoria que va ya por 28 temporadas en la Liga Endesa y dejar el 71-107 final en un marcador para el recuerdo.

