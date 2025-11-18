El UCAM, ante un partido en el que está prohibido hacerse daño

Emilio Sánchez-Bolea Martes, 18 de noviembre 2025, 22:10 Comenta Compartir

Cuarto y último partido consecutivo del UCAM en el Palacio, donde se han acogido los dos últimos encuentros tanto de Liga Endesa como, con el de este miércoles por la noche, de la FIBA Europe Cup, antes de que los de Sito Alonso vuelvan a echarse a la carretera para jugar este sábado, a partir de las 18.00 horas, en Lleida en un duelo entre equipos revelación de este inicio de temporada. Partido muy importante, que se lee en clave Copa del Rey, ante un equipo que solo lleva una victoria menos que los murcianos (cuatro), en un Barris Nord que crea uno de los ambientes más favorecedores para el local de toda la Liga Endesa, y que es imposible que no ejerza como elemento de distracción para el compromiso de esta noche.

Porque eso es el partido de este miércoles por la noche, a partir de las 20.30, para el UCAM. Un compromiso. Después de solventar de manera sobrada el duelo de la jornada pasada ante el Bosna (87-63) entre aspirantes a la primera plaza del grupo A, lo único que tiene en juego hoy el UCAM es la honra. Continuar el trabajo de rotaciones que meta en dinámica a quienes menos minutos tienen los días clave o más necesitados de confianza están, y compensar a la afición con un triunfo después del desliz del pasado ante el Breogán (83-96), constructos para terminar la noche con buenas sensaciones. Y que nadie termine lesionado.

Una vez terminada esta jornada, la FIBA Europe Cup se da un respiro en coincidencia con la llegada de las 'ventanas FIBA' de selecciones, con los primeros partidos de clasificación para la Copa del Mundo de 2027 entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre. Nueve días más tarde, el 10, comenzará el 'top 16' de la FIBA Europe Cup, una segunda fase de grupos en la que el UCAM se enfrentará de nuevo en una liga de ida y vuelta ante el Rostock alemán y el Gdansk polaco, líderes de los grupos B e I, y al sexto mejor segundo de entre todos los grupos, último equipo con derecho de clasificación.

Temas

UCAM CB Murcia