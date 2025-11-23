Un UCAM de altos vuelos El equipo de Sito Alonso llega al parón como tercer clasificado, líder en defensa y una gran diferencia de puntos a favor

Con el paso de las semanas y las jornadas, sorpresas positivas y negativas de la competición van encontrando la estabilidad. Unos bajan el suflé, otros dejan de verlo todo tan negro, otros cuesta de salir del pozo. El UCAM sigue firme en lo más alto. Terminó la octava jornada, casi la mitad de una primera vuelta en la que lo que está en juego es la Copa del Rey, y no solo no vence, también convence. Justamente este sábado era el partido ante el otro gran equipo revelación, el Lleida, que después de dos derrotas consecutivas estabiliza su balance y deja solo al UCAM con ese oficioso título.

Como los ilerdenses, los murcianos también habían perdido la semana anterior. Pero su respuesta fue su mejor partido de la temporada y uno de los mejores de su historia. Los 107 puntos son su máximo del curso y, con 36 de diferencia sobre el rival, hicieron de la victoria en el Barris Nord la más amplia de siempre como visitante. Incluso rozaron la mayor en 28 temporadas en la Liga Endesa, 37, lograda momentáneamente con dos rentas máximas de 38 en el último cuarto.

Números de escándalo sustentados en otro récord del club, el de 22 triples en un partido que es, además, la segunda mejor de la historia en la Liga Endesa, a solo uno del máximo de 23 que consiguió el Unicaja hace apenas ocho meses en un partido que, eso sí, no le valió para ganar.

Una realidad

Al UCAM, sus 22 triples en 41 intentos le valieron no solo para una de sus victorias más brillantes, también para recuperar la tercera posición de la Liga Endesa y, con tamaña diferencia, comandar el pelotón de equipos empatados a seis triunfos. 87 puntos de diferencia a favor que son 20 más que los de un Real Madrid segundo (67) y solo por detrás del líder, el Valencia (123). Números que hacen más grande el mejor comienzo de temporada del UCAM para no sacarle de ninguna quiniela por la Copa.

Los datos no hacen más que respaldar el relato. El equipo de este año está diseñado para que Sito Alonso desarrolle la idea en que cree para el UCAM. No se ha cansado de decir que su equipo necesita de una gran energía para desarrollar su identidad, una que pasa por morir en defensa para poder realizar un baloncesto rápido en el otro aro. Una semana más, el UCAM es el equipo que menos puntos encaja de toda la competición, solo 78,1 por partido, más de diez de diferencia de los 89 que mete.

La parte más importante de la defensa coincidirá todo entrenador en que es el rebote. Solo el Girona captura más en defensa (27,1) y es cuarto en rechaces totales (38,9) para atacar con rapidez y eficacia en el otro lado: tiene un 56,8% de acierto en tiros de dos solo mejorado por cuatro equipos y, en el triple, gran lunar de temporadas anteriores, está en un 34,9% de acierto para ser el cuarto que más mete (10,5). Si, de cada tres tiros, suma un punto, las cuentas salen.

La fuerza del bloque

El sábado, una de las grandes alegrías fueron los 30 puntos de Dylan Ennis. En su tercera temporada en Murcia ha asumido, a sus casi 34 años, un papel menos protagonista que las dos anteriores en que fue el máximo anotador. Ya en su primer año en el UCAM demostró una evolución en el pase, pero en esta, a partir de las llegadas de DeJulius y Forrest, está siendo un dinamizador de primera categoría para Sito, como demostraron sus 9 asistencias (récord de carrera) en la victoria del Palau.

Pero en Lleida le tocó a él. Sus 30 puntos son su máximo en el UCAM y, sus ocho triples, mejor marca de siempre. Anotó los cinco primeros sin fallo y fue el hombre a buscar. Su altruismo para repartir los focos es alimento para el sentido de grupo que gana un equipo, el de Sito, que este año apostó por fichar dos manejadores más, uno con capacidad para liderar desde la defensa y, el otro, especialista en el tiro. La conjunción de los tres es el mejor resumen de un UCAM que toma cuerpo de realidad y aleja la idea de mera sensación de inicio.

