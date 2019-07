Baloncesto | UCAM CB Townes, energía para el juego exterior Marques Townes. La del UCAM será la primera experiencia profesional de este escolta, tras cuatro campañas en la liga universitaria de EE UU EMILIO SÁNCHEZ-BOLEA MURCIA. Miércoles, 24 julio 2019, 02:24

Cada verano el UCAM, como tantos equipos de potencial económico similar en la Liga Endesa, se ve obligado a realizar alguna que otra apuesta. La de este julio ya está aquí y responde al nombre de Marques Townes (New Jersey, 1995), escolta de 1,93 metros y doble nacionalidad (estadounidense y dominicana), circunstancia por la cual este verano ya ha sido internacional con la selección del país caribeño. Allí comparte concentración con su nuevo capitán, Sadiel Rojas, a la espera del corte definitivo que dirima qué doce jugadores representarán a la República Dominicana en la Copa del Mundo de China.

La de Murcia será la primera experiencia profesional de Marques Townes, que ha pasado los cinco últimos años en la NCAA, la liga universitaria estadounidense. Allí ha completado su ciclo de cuatro temporadas jugando las dos primeras en la local pero modesta Universidad Fairleigh Dickson, en el Estado de New Jersey, y las dos últimas en la de Loyola Chicago. Esta última tiene más renombre y con ella participó en una de las grandes sorpresas de la temporada 2017-18, alcanzando la Final Four pese a partir en su equipo con un potencial que no hacía prever tanto. Entre ambas etapas, un año sin jugar, tal y como marca la normativa de la NCAA para jugadores que pasan de una universidad a otra de la misma división.

Milton Doyle, al que sustituye, pero con un rol algo diferente pues no es un jugador tan orientado a la anotación, también estudió en la Loyola. Sin embargo, no llegaron a ser compañeros sobre la cancha, sino solamente en los entrenamientos, pues la temporada 2016-17 fue la última de Doyle y la que Townes aguantó sin jugar. Allí ocupó el puesto de escolta titular dejado por Doyle, con 72 partidos jugados las dos últimas temporadas para los Ramblers, en los que promedió 13,1 puntos, 4,5 rebotes y 3 asistencias por encuentro, con un interesante 36,2% de acierto desde el triple. Sin embargo, es un jugador que prefiere sumar atacando el aro o lanzando desde media distancia.

Menos estético en la faceta ofensiva que Doyle, es uno de esos hombres cumplidores que incrementan su rendimiento cuando no son una de las principales referencias, responsabilidad que en el UCAM recaerá en Booker y Eddie. De él, Alejandro Gómez, director general del club, destaca que «es un jugador muy intenso, capaz de hacer cosas buenas tanto en defensa como en ataque», capacidad que le viene «de estar siempre con un modo de energía total».

Del 5 al 15 de julio Townes fue miembro de los Chicago Bulls en la Summer League de la NBA en Las Vegas, pero solo participó en un partido en el que estuvo ocho minutos en la pista. Antes de llegar a Murcia, y si para entonces continúa con la selección de la República Dominicana, se le podrá ver junto a Rojas en el amistoso que su país disputará contra España el 22 de agosto en Madrid.

Radoncic, al caer

Townes es la tercera cara nueva del UCAM y, a día de hoy, el décimo jugador de la plantilla, a la que solo le quedan dos nombres para quedar cerrada. Uno de ellos podría estar muy cerca de ser el de Dino Radoncic, que el lunes rescindió de manera oficial su contrato con el Real Madrid, al que le unía una temporada más, y es libre de decidir su futuro. En principio, el joven montenegrino quiere continuar en la Liga Endesa y en el UCAM, por lo que el anuncio oficial podría estar muy cerca. Con él, se cerraría el mínimo de cuatro jugadores de formación local y solo quedaría un fichaje por realizar.

Por otro lado, Rodrigo Seoane jugará la próxima campaña cedido en el Marín Peixegalego, equipo de Pontevedra de la LEB Oro. Tras dos temporadas con el conjunto de Liga EBA del UCAM, Rodrigo aterriza en la LEB Oro «para poder continuar con su desarrollo y progresión», explicó ayer el club.