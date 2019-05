Con Todorovic a por un golpe de efecto Dejan Todorovic, en el aeropuerto de Alicante, antes de tomar el vuelo a Barcelona, ayer. / f. m. El UCAM visita Badalona en el primer partido de esta recta final sin depender de sí mismo para seguir en la Liga Endesa EMILIO SÁNCHEZ-BOLEA Jueves, 9 mayo 2019, 02:30

murcia. Son cuatro partidos sin posibilidad de volver a meter la pata. La situación es crítica y el primer desafío desde que el UCAM regresara a los puestos de descenso para no depender de sí mismo es en una cancha donde solo ha ganado dos veces en su historia, el mítico Palau Olímpic de Badalona, donde en su día el 'Dream Team' estadounidense deslumbró al mundo en los Juegos Olímpicos de 1992, para enfrentarse a un Joventut en puestos de 'playoff'.

Los verdinegros tienen la posibilidad de volver a disputar las eliminatorias por el título, guiados por el fantástico base argentino Nico Laprovittola, máximo anotador de la Liga Endesa con 16,6 puntos por partido, pero no atraviesan su momento más fiable. Han perdido cinco de sus últimos siete partidos pero, eso sí, en el último derrotaron con solvencia al Barça (89-77). A tener en cuenta, además, que hoy hace once días de este último partido que jugaron los de Badalona, pues su última jornada fue adelantada porque el rival, el Iberostar Tenerife, jugaba este pasado fin de semana la 'Final Four' de la Champions League. Lapso de tiempo en el que el UCAM ha jugado dos partidos, por lo que será interesante comprobar qué sienta mejor, si el descanso o el ritmo de partidos.

Esta noche estará enfrente Marcos Delía, jugador universitario durante dos temporadas y media y que abandonó el club de manera controvertida el pasado enero. Un morbo venido a menos, pues la acuciante necesidad de sumar victorias para salvar el cuello en la Liga Endesa desmerece alicientes externos al propio UCAM.

El UCAM saldrá del descenso si gana hoy y el Gipúzkoa o el Estudiantes pierden

La gran novedad

Es en las filas el equipo de Sito Alonso donde se encuentra la gran novedad, la convocatoria de Dejan Todorovic. El exterior serbio, el jugador más destacado del UCAM en la pretemporada, es convocado por primera vez desde que el pasado 15 de septiembre, y precisamente en un amistoso contra el Joventut, sufriera una triada que le dejara fuera de combate por los últimos ocho meses.

Su convocatoria ha sido algo de los más sorprendente, pero el serbio -el único jugador al que Sito había entrenado antes de venir a Murcia- puede ser el oportuno golpe de efecto que cambie la dinámica de un equipo necesitado de recuperar su mejor cara. La entrada de Todorovic por Durán deja además una curiosa circunstancia, y es que el de esta noche será el primer partido en la historia del UCAM sin jugadores nacidos en España.

El UCAM, de lograr el triunfo, podría salir del descenso. A su éxito le debería acompañar una derrota del Gipúzkoa o del Estudiantes, independientemente de lo que haga el Breogán. También le podría bastar con una derrota estudiantil pese a que a los vascos ganen o que se dé cuádruple empate.