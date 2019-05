Milton Doyle: «Sito trajo aire fresco, supo ver qué le pasaba al equipo»

De aspirante a trabajar en McDonald's a jugar en la NBA

Ha llegado a Murcia como un jugador con experiencia en la NBA y todo apunta a que, sea a un nivel o a otro, no va a tener problemas para ganarse la vida jugando al baloncesto de manera profesional. Sin embargo, hubo un momento en que no estuvo tan claro. Ocurrió en su etapa de formación, cuando tras un exitoso paso por el instituto Marshall de Chicago, Milton Doyle fue reclutado por la Universidad de Kansas. Pero no salió bien. «Cuando fui allí creía que iba a tener un mayor impacto en el juego, pero en pretemporada tuvimos un viaje a Francia para disputar un par de partidos y al volver sentía que lo que quería era estar en casa», reconoce comedido. Las normas de la NCAA no permiten jugar en la misma temporada para otra universidad, situación que se le hizo tan cuesta arriba que, con el chip de la paternidad, le hizo pensar en abandonar y ganar dinero de manera más inmediata, trabajando en McDonald's.

«La gente ha leído eso y se lo ha tomado muy en serio, pero no fue para tanto», matiza el jugador. «Tan solo fue una conversación de futuro que tuve con mi madre». Birdie Green, presente en la entrevista, recibe el testigo. «Le dije que tenía demasiado talento como para rendirse, y que ese año no era tanto tiempo. Hay mucha gente que tiene que trabajar realmente duro para ser talentosa en lo que hace, pero Milton tiene un don para jugar al baloncesto y no podía desperdiciarlo».

Pasadas las dudas, completó su ciclo universitario en la local Loyola antes de venir a Murcia. Y ese sí que era un gran cambio. Pero nada comparable a Kansas. «Lo único duro de venir aquí ha sido perder partidos, pero por lo demás estoy encantado».

«El tiempo es genial, la gente muy amable... solo lamento no saber algo más de español», dice este americano, que reconoce que «entiendo casi todo». En un vestuario donde Rojas ejerce de cicerone con sus famosos paparajotes, Doyle dice no haber caído en la trampa de engullir la hoja de limonero, pero por un momento aparca la timidez para reconocer que «algún compañero sí».