Sito Alonso reclama «un esfuerzo mental» al UCAM Murcia CB para salvarse El entrenador del conjunto universitario repasó la actualidad de su equipo en la previa del importante encuentro de este domingo a las 17.00 horas ante el Baxi Manresa en tierras catalanas

El entrenador del UCAM Murcia Club Baloncesto, Sito Alonso, valoró el estado de su equipo en la previa del encuentro de este domingo a las 17.00 horas ante el Baxi Manresa. Sobre el conjunto catalán, que es sexto en la Liga Endesa, el técnico señaló que es «el equipo revelación», pero confía en ganarle en la pelea por la permanencia, para lo cual reclama «un esfuerzo mental».

Sito Alonso compareció en rueda de prensa a dos días de visitar la pista manresana y habló de la dificultad del choque: «Nos enfrentamos al equipo revelación de la Liga, que está haciendo un juego magnífico y con una confianza tremenda», afirmó el técnico madrileño, quien sabe qué presión genera el público en esa cancha. «Tenemos que hacer un trabajo muy bueno para tener una opción de victoria y es lo que estamos trabajando», añadió.

A falta de disputar siete encuentros, incluyendo el aplazado frente al Real Madrid, el UCAM CB ocupa puesto de descenso, pero está a un solo triunfo de salir de esa zona de castigo. «El equipo era consciente de que eso podía pasar, las situaciones difíciles no se resuelven con facilidad y hay que hacer un esfuerzo sobre todo a nivel mental. Espero que los jugadores se contagien de mi realidad en cuanto a que las cosas necesitan un esfuerzo grande», apuntó Sito Alonso refiriéndose a la situación clasificatoria.

Según el técnico universitario «es difícil encontrarse a un equipo que no tenga un objetivo claro en estas últimas jornadas», por lo que considera «muy complicado ganar en cualquier pista». En relación al pívot Kyle Hunt, último jugador en incorporarse a la plantilla tras ser fichado el sábado y que seguramente debutará el domingo en la Liga Endesa, su entrenador destacó su implicación por «entrar en la dinámica de un grupo en esta situación y más aún cuando no has estado en un equipo ni en una competición de este nivel».

Alonso deberá hacer la convocatoria con algún descarte debido a la llegada de Hunt, pero ve cuestiones positivas en esta nueva situación generada: «Esto ha alertado a la plantilla, pues que se quede uno fuera no es cómodo pero sí lo es para la dinámica del equipo porque nadie se puede relajar», reconoció.