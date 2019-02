BALONCESTO Sito Alonso motiva a Doyle Milton Doyle, en el partido contra el Obradoiro. / t. r. El alero del UCAM CB está encantado con el nuevo entrenador: «Tenemos otra energía; se va a notar en los partidos» LA VERDAD Viernes, 22 febrero 2019, 01:12

Está viviendo su primera experiencia en Europa. El alero estadounidense Milton Doyle ha alternado momentos buenos y no tan buenos. Grandes exhibiciones en la Liga Endesa y, sobretodo, en la Champions, competición esta última en la que ha sido un referente en ataque y en el apartado de rebotes. Sin embargo, sus actuaciones han sido más grises en la competición doméstica, dinámica que espera cambiar lo antes posible.

Pero ante todo es optimista y confía en que el equipo remonte el vuelo con Sito Alonso tras el trabajo que ha dispuesto el técnico azulón en estos días de trabajo, en los que no ha habido competición. «A los aficionados les digo que confíen, porque estamos realizando muchos cambios, estamos trabajando mucho y muy duro, y eso se va a transformar en buenos resultados. Paso a paso vamos a ser un equipo muy diferente».

El de Chicago se siente muy bien con el papel que puede desempañar en el equipo en la reanudación a la competición. «Ahora mismo estoy muy feliz. Se debe a que hemos podido entrenar más y trabajar cosas importantes. Tenemos una nueva energía que se nota en los entrenamientos y se va a notar en los partidos».

Contra el Barça, el 3 de marzo

El próximo domingo 3 de marzo el FC Barcelona Lassa, reciente campeón de la Copa del Rey, visita el Palacio de los Deportes. Un duro rival, con el que se espera competir de la mejor manera posible, para poder sumar la primera victoria de la segunda vuelta en Liga Endesa.

«Realmente estamos centrados en mejorar, en fortalecernos en todo. Y no solamente para ese partido, sino en que nuestras capacidades se exploten al máximo para ganar los máximos partidos posibles en esta segunda vuelta».

Cuando se le pregunta por una posible renovación , Doyle dice: «La verdad es que me siento muy bien. Me encanta jugar aquí, me gusta vivir aquí... Así que si ese momento llega, nos vamos a sentar a hablar».

La próxima semana se reincorporarán todos los jugadores internacionales a la dirección de Sito Alonso. El partido ante el FC Barcelona Lassa se disputará el próximo domingo 3 de marzo, a las 17.00 horas, en el Palacio de los Deportes de Murcia.