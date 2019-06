Sito Alonso: «Dudaban de que pudiera quedarme y el más convencido era yo» Sito Alonso y José Luis Mendoza, este miércoles, en la rueda de prensa de presentación. / Guillermo Carrión / AGM El técnico madrileño asegura que no ha mirado «ninguna otra opción» tras renovar con el conjunto universitario por dos temporadas LA VERDAD Murcia Miércoles, 12 junio 2019, 16:03

El UCAM Murcia CB presentó este miércoles al renovado Sito Alonso, que dirigirá al conjunto universitario durante las dos próximas temporadas tras coger la batuta del conjunto murciano a mitad de temporada y lograr la permanencia.

«Cuando finalizó la temporada creo que todo el mundo dudaba de que pudiera continuar en este proyecto, y el más convencido de hacerlo era yo», explicó Sito Alonso al inicio de su comparecencia. El técnico madrileño apuntó que su prolongación de contrato se debe al «apoyo de todas las personas que rodean al club y por supuesto su masa social», que respaldaron su labor en los momentos más complicados de la temporada.

«Yo me muevo por impulsos y por ilusiones. No he mirado ninguna otra opción porque pienso que esta nos puede ilusionar a todos. Es un proyecto que nos tiene que unir», aseguró Sito Alonso.

Por su parte, el presidente de la entidad, José Luis Mendoza, apuntó que la labor del exentrenador del Barça Lassa, entre otros, es «garantía de confianza». Además, no dejó pasar la oportunidad para volver a lamentar que el club cuenta con «ayudas mínimas» por parte de la Comunidad y el Ayuntamiento. «Nos produce mucha tristeza esta falta de apoyo. Si mantengo el equipo de baloncesto es por la afición, que es extraordinaria, ama el baloncesto y reconoce la labor de esta universidad», concluyó máximo mandatario de la UCAM.