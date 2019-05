Baloncesto | UCAM Murcia CB Sito Alonso: «No confiar en este equipo sería casi una falta de respeto por mi parte» Sito Alonso, técnico del UCAM Murcia CB, en una imagen de archivo. / LV El técnico del UCAM Murcia CB repasó la actualidad del conjunto universitario en la previa del encuentro de este jueves, a las 21.30 horas, frente al Juventut EFE Murcia Miércoles, 8 mayo 2019, 15:09

El entrenador del UCAM Murcia Club Baloncesto, Sito Alonso, reculó y, después de decir en un momento de clara frustración que pensaba que estaban «muertos» en la pelea por la permanencia en la Liga Endesa, este miércoles dejó claro que «aquí no está muerto nadie sino que estamos preparados», y añadió que «no confiar en este equipo sería casi una falta de respeto por mi parte».

La esperada rueda de prensa convocada por el club con la presencia del técnico sirvió para matizar lo que este manifestó tras perder por 61-74 ante el Delteco Gipuzkoa Basket en el Palacio de los Deportes, un resultado que le hizo caer a puestos de descenso a la Liga LEB Oro.

El entrenador universitario mostró plena confianza en un equipo que es el decimoséptimo y penúltimo clasificado con nueve partidos ganados y 21 perdidos y que tiene a tan solo una victoria las posiciones que a día de hoy llevan a la salvación. Antes de visitar este jueves al Divina Seguros Joventut de Badalona, Alonso, quien precisamente comenzó su carrera como técnico profesional en la Penya, trató de transmitir optimismo.

«He visto al equipo con la misma sensación de estar dolido que tengo yo. Quizás los jugadores no esperaban jugar un partido tan raro y tan desafortunado como el disputado contra el Gipuzkoa, pero en este momento todavía estoy más seguro de que las cosas que hemos venido haciendo bien y de la confianza que tengo en cada uno de los miembros de esta plantilla», aseguró.

«La gente puede pensar que nosotros estamos muertos, pero aquí no está muerto nadie. Aquí estamos preparados todos para lo que pase y no cambia nada lo orgulloso que estoy del equipo», continuó diciendo. En esa línea expuso que «no confiar en este equipo, tal y como he visto su evolución, sería casi una falta de respeto por mi parte». Igualmente aludió a la reunión mantenida el lunes por los jugadores sin integrantes del cuerpo técnico.

«El tomar la decisión de reunirse después del partido creo que fue muy buena y demuestra implicación. Cuando a la gente no le importa es muy difícil que salga algo así tras el partido y además, por sí solos. Eso demuestra la actitud que están teniendo los jugadores«, explicó.

Alonso, quien declaró que confía «al 100%» en el irregular base Askia Booker «y en toda la plantilla», apeló al esfuerzo cuando falla el acierto: «Cuando no metes tiros puedes hacer otras cosas como el trabajo defensivo, pero tampoco puedes perder tu identidad».

Además, puso como ejemplos a los dos últimos fichajes: «Kyle Hunt y Manu Lecomte fueron de los mejores el domingo y tenemos que contagiarnos de su energía positiva. Ellos saben que son partidos importantes, pero no llevan la misma presión que otros jugadores y eso se refleja en su juego». Con respecto al encuentro que arrancará a las 21.30 horas de este jueves en el Olímpic de Badalona, el preparador universitario subrayó las virtudes del rival:

«Del Joventut destacaría especialmente a Marko Todorovic, quien está siendo una de sus claves. La trayectoria de ese equipo es mérito del trabajo colectivo que está haciendo y tendremos que realizar una gran labor para evitar que las cosas buenas que hace las haga con facilidad. Nos enfrentamos a un rival que está jugando un baloncesto increíble, pero lo más importante es que focalicemos que en este momento nadie se juega más que nosotros y el otro día lo focalizamos un poco mal«.