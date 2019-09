Baloncesto | UCAM CB Sito Alonso avisa a sus jugadores de que deben «respetar las reglas y los roles» del equipo Sito Alonso, durante un partido, en una foto de archivo. / Vicente Vicéns / AGM El entrenador asegura que tienen que hacer «un esfuerzo extra» y ser «valientes» para igualar el déficit físico que ve en su plantilla con respecto a muchos de los rivales que tendrá en la Liga EFE Murcia Lunes, 9 septiembre 2019, 14:09

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, aseguró que deben hacer «un esfuerzo extra» y ser «valientes» para igualar el déficit físico que ve en su equipo con respecto a muchos de los rivales que tendrá en la Liga Endesa. El técnico dejó claro ante sus jugadores que tienen que «respetar las reglas y los roles, pues no hacerlo es un castigo grande para el equipo».

El técnico grana se mostró satisfecho y a la vez exigente después del amistoso que disputó su equipo este domingo, cuando perdió por 78-81 ante el Asvel Lyon Villeurbanne francés en el Torneo FLBA de Alicante. El UCAM CB peleó por la victoria ante un adversario que esta temporada competirá en la Euroliga. Destacaron las actuaciones de Manu Lecomte, con 18 puntos, Jarell Eddie, que anotó 14, y Askia Booker y Dusan Sakota, que se quedaron en 11.

«El partido ha tenido momentos y me quedo con que el equipo ha querido competir ante un rival con nivel de Euroliga en muchas posiciones y muy físico. Hicimos un buen trabajo y cometimos errores normales en pretemporada por falta de comunicación defensiva, pero estoy bastante satisfecho del trabajo de todos, aunque nos queda mucho trabajo por hacer todavía», valoró.

Sito aseguró que el ala pívot Sakota, que tuvo molestias durante el encuentro, está «bien». El técnico también quiso mandar un mensaje: «Nuestra plantilla será más pequeña que la de bastantes rivales de la Liga y tendremos que hacer un esfuerzo extra y ser valientes para igualar el tema del rebote, correr contragolpes y hacer nuestro juego», afirmó.

Ante el Asvel hubo un momento en el que el pívot rumano Emanuel Cate no cumplió su cometido en lo táctico, un hecho que Alonso no pasó por alto: «Me gusta dar libertad a los jugadores, pero hay reglas y roles que hay que respetar cuando eres inferior. No hacerlo es un castigo grande para el equipo y hay que ser disciplinados». Además, el madrileño mostró sus ganas de «tener a todos los jugadores a todos a tono, incluyendo a los que están en el Mundial». En ese sentido, aludió al brasileño Rafa Luz, al dominicano Sadiel Rojas y al montenegrino Dino Radoncic, quienes continúan en China.