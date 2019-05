Sito acepta el reto tras salvar al UCAM 01:37 Imagen del vídeo. / UCAM Murcia CB El técnico seguirá en Murcia para rearmar el equipo y buscar objetivos más ilusionantes que el de esta temporada EMILIO SÁNCHEZ- BOLEA Viernes, 31 mayo 2019, 02:44

murcia. Se ha puesto de moda. A través de un vídeo de algo más de un minuto fue como anunció ayer el UCAM Murcia que Sito Alonso volverá a ser su entrenador la próxima temporada. Al final de las imágenes, sobre una carpeta, aparece la noticia que los aficionados estaban esperando: 'Renovado'. Y no por uno, sino por dos años, con lo cual el UCAM cambia su modo de obrar respecto a las últimas temporadas, en las que no había podido dotar de solidez al equipo en el banquillo. Ahora va a por la solidez buscada. Con Sito no solo mantiene una cara de prestigio más que reconocible al frente de la nave, sino que da una alegría a la afición, que cree en Alonso, como demostró tras lograr la salvación, cuando rindió homenaje al técnico en el Palacio.

Y es que Sito ha calado fuerte en los aficionados, que vieron por momentos el infierno del descenso a lo largo de este curso y que han respirado aliviados tras un gran final que ha llevado la firma del exentrenador del Barcelona. Sito Alonso se hizo cargo del equipo hace cuatro meses y logró el objetivo de la permanencia en la Liga Endesa. El madrileño de 43 años recaló en el UCAM el 28 de enero en sustitución de Javi Juárez. En ese momento el equipo estaba en la zona de descenso y las sensaciones que emitía hacían pensar en lo peor. Desequilibrio, jugadores en la sombra, sin un patrón de juego claro que hacía que cada uno buscara la solución individual a las jugadas, el UCAM era un equipo sin alma. Javi Juárez, un entrenador sin experiencia antes en la máxima categoría, fue una apuesta arriesgada del club y, cuando el panorama se torció, se vio que no era el hombre capaz del sacar al equipo del atolladero.

Pero Sito Alonso llegó a tiempo y supo reconducir la situación, una tarea que no era fácil si se tiene en cuenta que muchos jugadores estaban por debajo de su nivel, pero el UCAM logró 7 victorias en 16 partidos ligueros con Alonso, que continuará en la Liga Endesa unas semanas después de haber cumplido 300 partidos en la ACB.

Sito Alonso no buscó el milagro. Lejos de eso, entendió que tenía que salir adelante con lo que había y buscó el mejor modo de recargas las pilas de jugadores hasta entonces muy desentonados. Lo logró. El caso más paradigmático fue el de Askia Booker, un base que no estaba cómodo con Javi Juárez al frente y al que le caían críticas de una parte de la afición que entendía que no estaba a la altura de las circunstancias. Pero Alonso supo darle el rol que necesitaba y convencerlo de que tenía calidad de sobra para jugar mejor. Booker respondió con un despegue clave en la salvación del equipo, llegando a ofrecer varias exhibiciones en algunos de los partidos. Contra el Manresa, por ejemplo, logró 40 puntos, igualando el récord de anotación de un jugador en esta temporada, Nico Laprovittola, del Joventut. Contra el Zaragoza, el base estadounidense logró 38 puntos y 48 de valoración en 25 minutos.

Además de Booker, Doyle también mejoró sus prestaciones con Sito Alonso. Aunque nunca llegó a mostrar un nivel de sobresaliente, sí se le recuperó para la causa y ofreció buenos partidos desde la llegada del madrileño. A Radoncic también le ha sacado mucho rencimiento en los últimos partidos. Y siguiendo con el juego interior, Hunt, que llegaba de jugar en los Emiratos Árabes, se mostró como un hombre competente y útil en la idea del juego de Sito Alonso, que suma 306 partidos en la máxima categoría, con un balance de 160 triunfos y 146 derrotas, números que lo colocan entre los 25 entrenadores con más presencias en la liga.

Diez años

Sito debutó en la élite hace diez años cuando tomó las riendas del DKV Joventut de Badalona y luego estuvo al frente del Lagun Aro Gipuzkoa, el Dominion Bilbao, el Baskonia y el Barça Lassa. También dirigió al Cedevita Zagreb croata durante los primeros meses de la temporada 2018-19, donde lo pasó mal, siendo despedido en noviembre, tras una crisis económica muy importante del club que llevó también fuera a Augusto Lima y Benite, dos exjugadores del UCAM.

Con Sito Alonso el UCAM ya empieza a planificar la temporada que viene. Con el madrileño se espera que el próximo equipo vuelva a luchar por objetivos más ilusionantes que el de este curso, como los de la Copa, el 'playoff' por el título o entrar en competición europea, haciendo olvidar un año en el que se ha sufrido mucho más de lo que estaba previsto y de lo que el club tenía acostumbrada a la afición.