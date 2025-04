A un Sant-Roos autocrítico no le gusta «lo que estoy viendo de mí mismo esta temporada»

Emilio Sánchez-Bolea Jueves, 3 de abril 2025, 01:13 Comenta Compartir

Uno de los grandes picos de forma del UCAM la pasada temporada fue seguramente por el que atraviesa estas fechas. Entre febrero y abril, el equipo murciano solo perdió dos partidos en la Liga Endesa al tiempo que en la Champions League solventaba el 'top 16' como primero de grupo para luego barrer en los cuartos de final al Riesen alemán por la vía rápida.

Que esta temporada se esté dando diferente obedece a diversos y complejos factores. Uno de ellos, el poco número de jugadores que soportan la comparación consigo mismos. Uno de los más echados en falta es Howard Sant-Roos, base titular del equipo en aquel gran momento tras los problemas físicos de Hakanson y que, actualmente, pasa por el que es su peor momento en Murcia.

El cubano es un jugador honesto sobre el parqué, que no negocia esfuerzos, y ayer demostró serlo también delante de los micrófonos. En rueda de prensa, Sant-Roos reconoció que «sinceramente, no me gusta lo que estoy viendo de mí mismo, el baloncesto que estoy jugando». Siente que no está siendo «el Howard de la temporada pasada», lo que le conduce a la frustración. «Me gustaría dar y apoyar más y no lo estoy haciendo», confesaba.

«Pequeños detalles»

No ser este año un equipo que lleva por sorpresa a nadie está impidiendo al UCAM sumar «canastas fáciles, lo que hace que todo sea luchar, luchar y luchar, y eso al final te cansa», en referencia a la fatiga mental que su equipo viene experimentando las últimas semanas de derrotas duras en casa.

Es un problema que, el UCAM, en la campaña siguiente al subcampeonato y la presencia en Copa del Rey y 'Final Four', lleva experimentando «toda la temporada». Esa falta de frescura conduce al error y «pequeños detalles hacen la diferencia final», analizaba ayer Howard Sant-Roos.

Son nueve partidos los que restan a un UCAM en un mal momento anímico. El 'playoff' está a dos más el 'basket-average' y, repetir presencia en Europa, quién sabe. La Champions League asignará cuatro plazas más una quinta por la vía de ronda previa de clasificación a equipos españoles. Una es del Unicaja. Otra, de un Tenerife que va segundo en la Liga Endesa. El Manresa, por lo pronto, va por delante. Y el Joventut y el Gran Canaria se piensan el cambio de EuroCup por Champions League. Pero Sant-Roos avisa: «no hay ningún jugador que piense que no podemos acceder al 'playoff' ni quedarse sin Europa, que es el objetivo principal».