Sabor añejo a baloncesto europeo hoy en Sarajevo

La estrella que corona el escudo del Bosna de Sarajevo, el mismo desde su fundación en 1951, no es un casual adorno. Es el ... orgulloso recuerdo del que un día fue el mejor equipo de todo el Viejo Continente. Mucho ha llovido y más aún el mapa del que era su país por aquel entonces ha cambiado, una Yugoslavia en la que, en 1979, el Bosna sorprendió al mundo convirtiéndose en el primer campeón salido del comunista macroestado, donde el baloncesto fue y sigue siendo religión y quienes dominaban eran los mismos que ahora, los enemigos íntimos de Belgrado, Partizán y Estrella Roja, o el croata Cibona previo a la llegada de los hermanos Petrovic.

Pero para el aficionado al baloncesto europeo que peina canas, o que ha dejado de peinar, si había un jugador de culto por aquel entonces era Mirza Delibasic. Quizás el mejor tirador jamás venido al mundo a este lado del Atlántico y muy probablemente el más elegante con la anaranjada en las manos, hizo grande a su Bosna vistiendo la misma equipación granate que hoy tendrá enfrente el UCAM. No era la única estrella de aquel equipo, donde también jugaba un Zarko Varajic que en la final por aquel título logró un récord de anotación de 45 puntos en una final de Copa de Europa que perdura hoy día, Euroliga incluida; o un Svetislav Pesic en su etapa más crepuscular como jugador, una que terminó con el mayor éxito posible y que abrió de manera inmediata a su retirada en el banquillo del mismo Bosna, sucediendo a un Bogdan Tanjevic que en la historia reciente se dio a conocer como seleccionador de una Turquía con quien fue subcampeona mundial en 2010, y al que Pesic llevaría a dos Ligas y una Copa yugoslava, dos de estos tres títulos ya sin un Delibasic que en la final de 1979 anotó 30 puntos y que terminó su carrera en el Real Madrid.

Una época que no volverá

Será la segunda vez, en sus cuarenta años de historia, que el UCAM se mida a un campeón de Europa. La primera fue hace apenas un mes, cuando en pretemporada visitó al Limoges. Hoy será la segunda, pero la primera en competición oficial. Lo hará, por añadir aún más curiosidades a la historia, en un pabellón inaugurado en 1983 con motivo de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1984, y que en 2010 cambió su nombre al del español Juan Antonio Samaranch, presidente del COI entre 1980 y 2001.

Cuando en 1979 el Bosna logró lo que ningún equipo yugoslavo había logrado hasta entonces, su éxito fue todo un 'shock', pues, pese a que Delibasic era, quizás, el mejor jugador del momento en Europa, que continuara jugando en un Bosna donde todo tenía pintar de amateur se debía más al empecinamiento del genio de Tuzla de ser profeta en su propio país. Tanjevic, el entrenador, era más joven (32 años) que algunos de sus jugadores. Y las históricas rivalidades yugoslavas siempre habían tenido al pueblo bosnio como el hermano pobre.

Pero su éxito, culminado en la final de 1979 en Grenoble, supuso un cambio de paradigma en el baloncesto europeo. Era el primer yugoslavo en ganarla, y abrió el camino para que, en los doce años siguientes, cayeran seis más para el baloncesto balcánico: los dos de la Cibona en 1984 y 1985, los tres de la Jugoplastika entre 1988 y 1991 y el del Partizán en 1992. Cuatro, ante españoles.

El del Bosna de 1979 no fue ante un equipo español, pero en su víctima está el hecho que no solo abrió una época de dominio yugoslavo en Europa, también el que cerró la era italiana del histórico Varese, que en la década de los setenta triunfó como nadie más lo hizo. Y es que el Varese, en los diez años de esta década, llegó en todos a la final de la Copa de Europa, para cinco títulos. El caprichoso destino quiso que su primer título, en 1970, fuera precisamente en Sarajevo. Y, que en 1979, fuese el equipo de esta ciudad quien le hiciera abdicar.

Izan Almansa pide sitio en el primer equipo del Real Madrid

El Real Madrid sufrió para sacar adelante su partido del domingo en la Liga ACB ante un San Pablo Burgos que no tuvo miedo por ser un recién ascendido y que llegó a afrontar el último cuarto con opciones de ganar. Curiosamente, uno de los más destacados en el equipo de Sergio Scariolo fue el murciano Izan Almansa, quien en principio iba a competir este curso con el filial blanco en la nueva liga U-22. 6 puntos, 7 rebotes, 1 robo y 13 de valoración en solo 12 minutos fue el bagaje del murciano ante el San Pablo. Y esta actuación puede abrirle las puertas del primer equipo de par en par.