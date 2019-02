ACB Regreso al vértigo del UCAM Luka Mitrovic, el día de su presentación. / vicente vicens / agm Vuelve la Liga Endesa para un equipo obligado a remontar ante rivales de categoría EMILIO SÁNCHEZ-BOLEA Martes, 26 febrero 2019, 02:34

murcia. Terminaron las últimas 'ventanas FIBA', el baloncesto vuelve a la normalidad y el UCAM regresa a su lucha particular, que no es otra que la de buscar un giro de 180 grados a la voz de ya para salir del pozo en el que está. Los murcianos, penúltimos en la clasificación de la Liga Endesa y con el calendario más criminal de los equipos que luchan por lograr la permanencia, han llegado a un punto en que deben tomarse cada partido como la final que supone cada choque hasta que acabe la competición. No va a ser fácil, la escalada por la salvación presenta un desnivel muy alto, con los cuatro equipos de la Euroliga aún por visitar el Palacio. Y el primero de ellos, el Barça, llega este domingo con el título de la Copa del Rey bajo el brazo.

Los universitarios no contemplan fichajes en el puesto de base para buscar la escalada, aunque sí podría llegar algún pívot

Los culés, que levantaron dos fines de semana atrás su segunda Copa consecutiva en medio de la mayor polémica que recuerda el baloncesto patrio en su historia moderna, serán los primeros en someter a examen al UCAM de Sito Alonso, que ha tenido dos semanas de trabajo para introducir las variantes que la exigencia del calendario no permitió a su llegada.

Su equipo, al que se le han reconocido síntomas de mejoría, no puede esperar más para acompañar las buenas sensaciones con resultados ganadores. Son nueve derrotas seguidas y el que viene este domingo es un transatlántico a toda máquina: el Barça es líder en solitario de la Liga Endesa, ha ganado ocho de sus últimos diez partidos en la Euroliga y viene de levantar la Copa del Rey después de remontar 17 puntos de desventaja en la final.

Esta semana acaba el plazo para incorporar jugadores que hayan estado en otro equipo este curso

El cuadro blaugrana, dirigido por Svetislav Pesic, es además el último equipo de Sito Alonso en la Liga Endesa. Por lo tanto, el primer partido en que comprobar el 'efecto Sito' no estará exento de morbo.

Mucho se ha especulado en cuanto a la necesidad de refuerzos del UCAM con la temporada en liza y, vistos los grandes déficits del equipo para amarrar los partidos, que vienen a ser sobre todo el rebote y el control del balón en ataque, las vacantes en la plantilla parecían claras: un base y un pívot. Sin embargo, el puesto de base parece que quedará tal como está hasta el final de la temporada. Sito Alonso confía mucho en Booker, un base del perfil que le gusta y un jugador que atraviesa su momento más dulce de la temporada, motivado tras el cambio de técnico y con unas responsabilidades ofensivas que le hacen sentirse cómodo. Kloof es también del gusto de Sito, pese a que no pase por sus mejores días, pero confía en sacar el máximo rendimiento a su físico. Urtasun, en principio, volverá a las funciones de escolta.

Mitrovic convence

En el puesto de pívot, en cambio, existen más dudas. En su última derrota, en Lugo, el UCAM concedió 18 rebotes ofensivos al Breogán. Tumba no está haciendo su mejor temporada, Cate peca de irregularidad y Mitrovic no es un '5' puro. El serbio, eso sí, está convenciendo a Sito en estas semanas de entrenamientos. Ha superado los problemas en la rodilla que le obligaron a descansar y reducir sus minutos en los partidos previos al parón y se encuentra en forma.

De todas formas, pasado mañana caduca el plazo para que jugadores que han participado en la presente temporada de la Liga Endesa puedan jugar en otro equipo, y el UCAM Murcia no se cierra puertas, tampoco en el mercado europeo. Lo que está descartado es que, en caso de fichar, el refuerzo no tenga experiencia previa en la Liga Endesa o no sea de calidad contrastada. No es momento para hacer probaturas.