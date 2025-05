Un recuerdo para dar fuerza al presente y futuro del UCAM

Emilio Sánchez-Bolea Domingo, 18 de mayo 2025, 08:51 Comenta Compartir

Nunca es buen momento para visitar al Unicaja. No al menos en esta era dorada que vive el club de Los Guindos, que, una temporada más, está haciendo del Martín Carpena su fortín. Allí ha disputado, hasta el momento, 22 partidos entre las dos competiciones (Liga Endesa y Champions League) ha resultado ganador en 20. Dos han sido solo las derrotas, como también lo habían sido el año pasado llegado el momento de que el UCAM viajara a Málaga para la disputa de las semifinales de la Liga Endesa, ronda de 'playoff' en que ganó tres partidos en la Costa del Sol.

Precedente al que agarrarse más que nunca los de Sito Alonso. El UCAM llega a la trigésimo segunda jornada de la competición con el agua al cuello para conseguir sus objetivos. Regresar a las eliminatorias por el título está harto complicado, pues la condición pasa prácticamente por no fallar y que el resto fallen, ya que la victoria de diferencia con que le supera el Baskonia, que recibe hoy a las 17.00 al Barça, desde la octava plaza cuenta como dos en la práctica por haber ganado los dos enfrentamientos directos a los murcianos.

Volver a Europa es el mínimo que persigue una entidad que sabe que en cuestión de patrocinios, abonos y radio de mercado necesita seguir viajando por Europa entre semana. La cuestión es que, aquí, a diferencia de para el 'playoff', que consiste en quedar entre los ocho mejores y punto pelota, todo es más difuso. Y el UCAM depende de terceros no solo porque el Manresa, noveno, le siga sacando un triunfo. Porque el Joventut y el Gran Canaria, también por delante, podrían cambiar la EuroCup por una Champions que también quieren los manresanos y no hay sitio para todo el mundo. Contando con que el Unicaja y La Laguna también estarán, los murcianos se conformarían con una quinta plaza para españoles a través de ronda previa. Pero no puede perder comba en estas tres jornadas que quedan.

Ambiente de fiesta

Igual que el año pasado, el reencuentro del Unicaja con su afición después de conquistar la Champions League es con el UCAM como invitado de honor a la fiesta del Carpena. Al título de Belgrado sucedió el pasado domingo el de Atenas y será hoy cuando los de Ibon Navarro lo ofrezcan a la afición boquerona, que disfrutó de lo lindo el año pasado cuando el UCAM se hizo cargo de la factura de la juerga (96-71), y que se asegurarán el factor cancha en cuartos de final del 'playoff' con una victoria o con una derrota del Barça, pudiendo aún llegar a terminar incluso segundos la liga regular.

Como viene siendo habitual estas pasadas semanas, Sito Alonso mandó un recado a uno de sus jugadores, duda hoy, en busca de su activación. «Va a depender de él, de su mentalidad y ambición de ayudar al equipo», decía de Gates este viernes.