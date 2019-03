Baloncesto Primera final para el UCAM Mate de Ovie Soko, en el partido de ida. / fiba El equipo de Sito Alonso debe ganar hoy por al menos nueve puntos al Telenet belga si quiere pasar a cuartos de la Champions EMILIO SÁNCHEZ-BOLEA MURCIA Miércoles, 13 marzo 2019, 01:10

Empiezan las finales para el UCAM. Lejos del apelativo que se le da a este término ante un compromiso de alta importancia, como muchos van ya esta temporada para los murcianos, sobre todo en la competición doméstica, no ganar hoy por un mínimo de nueve puntos al Telenet Giants de Amberes supone el final a la trayectoria del UCAM en la Champions League esta temporada. Y, dada la marcha del equipo en la Liga Endesa este curso, donde el objetivo ha pasado a ser una permanencia que promete estar muy cara, todo indica que el día que el UCAM se despida de esta competición será por algo más que unos meses.

Que ese día no sea hoy es el adeudo de un equipo que este año las pocas alegrías que está pudiendo ofrecer a su afición están siendo en la competición europea, en la que ningún equipo ha ganado más partidos en la fase de grupos (13-1). Llegadas las eliminatorias, los murcianos están teniendo que soportar la presión ante un Telenet que fue cuarto de su grupo y que ha llegado al mes de marzo en su mejor momento de la temporada, con la Copa belga bajo el brazo desde este fin de semana, mientras lo de Sito Alonso pelean por reencontrarse consigo mismos.

«Necesitamos apoyo»

Pero el UCAM se ha ganado un estatus en esta Champions League con su participación en la 'final four' de 2018 y con su trayectoria en la presente temporada. Defenderlo depende de un Palacio de los Deportes que debe ser consciente de que la de esta noche es una de las grandes citas que vivirá en los 25 años que cumple este 2019, para lo que Sadiel Rojas ha pedido el apoyo de un público que en los partidos de entre semana apenas ha rondado los 3.000 espectadores de media. «Necesitamos a toda Murcia», arengaba el capitán ayer en rueda de prensa, consciente de que un tropiezo supondrá el adiós a Europa. «Si no ganamos este partido se acaba la Champions y no lo podemos permitir».

Con ocho puntos de desventaja (75-67) dado el fatídico final del partido de hace siete días en Amberes, cuando el UCAM dejó de anotar a falta de 1.52 para el final y cuando había empatado el partido después de remontar 18 puntos de diferencia, su partido de hoy debe ser radicalmente diferente. Los belgas mostraron mayor deseo en el inicio de partido, con el joven Bako sacando los colores a los pívots murcianos, y lo cómodo de la puesta en escena permitió que fueran muchos otros jugadores quienes se sumaran a la fiesta, con Lee abriendo la brecha y Tate haciendo estéril la tardía remontada.

Rival en alza

Rojas matiza que «no podemos pretender ganarlo en la primera parte» y añade que «hay que saber jugar con el resultado», pero lo cierto es que de lo que ocurra en los primeros veinte minutos dependerá mucho la eliminatoria, pues el Telenet es un equipo en un estado de confianza muy alto y si encuentra fugas en la defensa murciana en los primeros compases del partido será difícil hacerles sufrir más tarde.

Sito Alonso, técnico madrileño del conjunto universitario, dice que «espero que haber perdido en Valencia, donde debimos ser más valientes y agresivos en defensa, sea un aliciente para el siguiente compromiso y podamos superar la eliminatoria de la Liga de Campeones FIBA». Tres años de competición europea pueden tocar a su fin hoy en el Palacio de Deportes de Murcia o pueden estirar el sueño de repetir presencia en la 'final four' y optar a un título europeo.