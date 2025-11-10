La precisión del que cree en sí mismo

Emilio Sánchez-Bolea Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:55 Comenta Compartir

Arriesgado puede resultar de entrada cambiar casi por completo una plantilla que fue subcampeona una temporada atrás y, en la reciente, había conseguido la tercera mejor clasificación histórica del club. Ocho altas y, además, cuatro de ellas sin experiencia previa en la Liga Endesa, probablemente la competición europea de mayor dificultad de adaptación en cuanto a ligas domésticas, pues ninguna le alcanza en físico ni táctica. Y, las cuatro, para posiciones fundamentales: el puesto de base titular con capacidad para asfixiar en defensa de DeJulius, el del pívot móvil de referencia en Cacok, el de licencia para disparar de Forrest y, por último, el de un debutante Hicks que, por suplir a Gates, iba a tener que coger galones rápido en una posición de '4' que tan importante es en el juego de Sito Alonso.

Pero, más que por posiciones, el UCAM ficha por perfiles. Una tendencia que, desde hace años, está más que extendida en el primer nivel. Y ahí reside el 'quid' de la cuestión. Porque, visto desde este prisma, ¿cómo hablar de riesgo cuando uno ficha aptitudes y no posiciones? En el baloncesto moderno, donde la estadística avanzada refrenda que las posiciones tradicionales y las supuestas funciones de cada una están totalmente alteradas, la dupla de Alejandro Gómez y Sito Alonso, un entrenador al que gusta indagar en nuevas tendencias de juego, está moviéndose como pez en el agua.

Esta bicefalia ha insistido desde el primer día en la importancia de crear una identidad. Una en la que, una defensa de alta intensidad, no es negociable. El UCAM la necesita para poder realizar ataques de pocos segundos, entendiendo por esto no solo contraataques o transiciones, sino también la rápida localización de ventajas sobre las que seguir jugando por conceptos, unos convertidos en automatismos, en busca de la mejor opción de tiro. Uno que, al contrario de lo que antiguamente se achacaba, Sito prefiere que sea pronto, sin renunciar a ninguno. Y la primera condición se está cumpliendo: pasadas seis jornadas de competición, el UCAM es el equipo que menos puntos por partido recibe, 76,3. De sus cinco víctimas, cuatro tuvieron su peor anotación al curso hasta el momento: el Andorra (64), el Girona (71), el Barça (78) y el Manresa (65).

Una trayectoria en la que Sito Alonso está haciendo crecer aún más su reputación como uno de los mejores entrenadores de la escena actual a la hora de diseñar un plan de partido. Suyo es el honor de dirigir al único equipo capaz de entrar en la final de la Liga Endesa (2024) ganando todos los partidos como visitante en cuartos de final y semifinales en un 'playoff', uno al que llegaba con piramidales bajas como las de Todorovic y Birgander, y esta, con una plantilla hecha a su medida, continúa con el duende.

El único día en que no le funcionó fue ante La Laguna (96-80), en un partido que empezó a su favor con los agresivos dos contra uno a partir de media pista que sobre Marcelinho Huertas quiso realizar con el apoyo de Devontae Cacok, pero la prematura entrada en problemas de faltas del estadounidense, a los que se sumó Dylan Ennis, obligaron a recalcular ruta con el tren en marcha. Tres días después de aquello ocurrió el desastre de Sarajevo (87-72), punto de inflexión para que todo cambiara.

Mañana, Europa

Desde entonces, el UCAM está invicto. Lo ha ganado todo en la Liga Endesa y en la FIBA Europe Cup, donde ya le coge el gusto a la competición y entiende que, en esta, serán otros los jugadores que tengan que dar un paso adelante. Y en la competición, donde todo es cuestión de dinámicas, cada vez son más los que quieren surfear la ola del UCAM, un equipo al que, después de la fiesta ante el Manresa, y con fuerte aroma a Copa del Rey, le vienen ahora tres partidos más seguidos en casa.

El primero será mañana, a partir de las 20.30, ante el Bosna, equipo que aprovechó el valle de juego del UCAM para endosarles su primera derrota en la FIBA Europe Cup. Empatados a idéntico balance de tres triunfos y un tropiezo, el de mañana, con una jornada aún más por jugar más adelante, promete ser el duelo por el liderato del grupo, que da acceso directo a la siguiente fase.

Temas

UCAM CB Murcia

Reporta un error