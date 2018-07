BALONCESTO Un pívot y un anotador El alero del Valencia Basket Fernando San Emeterio intenta frenar al serbio Dejan Todorovic. / EFE La marcha de Hannah y Benite y la posible salida de Delía dejan al UCAM cojo y lo fuerzan a buscar refuerzos solventes EMILIO SÁNCHEZ- BOLEA Murcia Domingo, 22 julio 2018, 08:56

El mercado sigue su curso y es evidente que al UCAM aún le queda mucho trabajo por delante. Las salidas esta semana de Hannah y Benite piden a gritos nuevos referentes anotadores en la línea exterior, donde suenan con fuerza como próximos refuerzos Dejan Todorovic y Edu Durán, y queda aún por apuntalar la posición del teórico pívot titular del equipo, donde Tumba volverá a ejercer de especialista reboteador y defensivo y ya ha llegado Cate para ganarse los minutos desde el banquillo.

Donde el UCAM ha hecho los deberes con tiempo es en la posición de ala-pívot, en la que Javi Juárez tendrá que ingeniárselas para hacer congeniar en la pista a dos versátiles jugadores como Ovie Soko y Damjan Rudez, ambos las grandes noticias en lo que va de mercado para el UCAM, uno por su inesperada renovación y el otro por ser uno de los fichajes más cotizados de la zona media de la Liga Endesa, llegado a Murcia con deseo y necesidad de reivindicación.

Sin ruido pero sin pausa, Alejandro Gómez sigue sumergido en su día a día de llamadas, correos electrónicos y mensajería instantánea. El director general de la entidad universitaria reconoció en los micrófonos de la SER que al UCAM aún le quedan por fichar un base, tres aleros y un pívot, y desde el club no se esconde que dos de los jugadores que podrían llegar próximamente para reforzar las alas son Dejan Todorovic y Edu Durán.

El escolta Dejan Todorovic está cerca de fichar por el UCAM tras su mejor campaña como profesional

Todorovic, serbio pero jugador de formación local por su paso por la cantera del Unicaja, es uno de los cupos nacionales del verano en la Liga Endesa. Escolta de 1,96 metros de estatura, su capacidad atlética y potencia física le permitirían ocupar minutos en la posición de '3', en la que el UCAM ya cuenta con su emblema Sadiel Rojas y en la que también echarán una mano Soko y Rudez, pues su versatilidad les permitirá ocupar dos posiciones diferentes en la cancha. Nada parece evitar la inminente llegada del ya exjugador del descendido Bilbao Basket, que aterrizará después de hacer su mejor temporada como profesional, con 10,9 puntos por partido.

Uno de los jugadores que llegará para dar un respiro a Todorovic y al resto de exteriores, aún por definir, será Edu Durán, un jugador debutante en la Liga Endesa y que está avalado por Juárez, para quien jugó en Guadalajara en la LEB Plata, donde se destapó como un excelente tirador y desde donde dio el salto a la LEB Oro, pasando su última temporada en un Melilla que quedó a un partido del ascenso. Durán, eso sí, no sería ni primer ni segundo escolta, su gran valor es su condición de nacional y su tiempo de juego estimado es reducido.

A la espera de Oleson

Todorovic y Durán, que ya sonaban con fuerza para el UCAM antes de las salidas de Hannah y Benite, formarán parte de un juego exterior en el que desde el equipo murciano aún esperan la decisión de Brad Oleson, quien no se ha pronunciado definitivamente sobre si continuar jugando una temporada más o poner punto y final a su carrera. No hay fecha tope para su anuncio pero todo hace indicar que continuará jugando. Además de Benite, otro escolta que habría dicho ya adiós al UCAM es Álex Urtasun, pues una renovación pasa por un pago compensatorio al Fuenlabrada, quien posee sus derechos en la Liga Endesa, y no se considera un jugador por el que hacer un desembolso.

Donde también parece que habrá novedades es en la posición de '5'. Salvo cambio drástico, el club no está por la labor de repetir una temporada como la pasada con Faverani, que solo disputó 44 minutos en 54 partidos, y la relación con Delía parece haberse enquistado como para que se siga confiando en la explosión del pívot argentino, que en un principio dejará paso a un perfil más anotador.

Así las cosas, otro aspecto a tener en cuenta son las plazas de jugadores formados localmente. Alberto Martín, que avanza en la recuperación de su fractura del tendón de Aquiles sufrida el pasado marzo, no estará listo cuando empiece la pretemporada, y de José Ángel Antelo no se conoce fecha para su vuelta.