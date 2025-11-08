La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Baloncesto

La penúltima fiesta del Palacio sigue acercando al UCAM a la Copa

El equipo de Sito Alonso agiganta su histórico arranque con el quinto triunfo en seis partidos a costa de un Manresa al que fue muy superior

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Sábado, 8 de noviembre 2025, 21:35

Sigue sin tocar su techo de cristal el renovado UCAM de esta temporada. Una semana después de ganar en el Palau al Barça por segunda ... vez en su historia, sumar su segundo triunfo seguido ante un equipo de Euroliga y firmar un nuevo mejor comienzo de temporada de siempre, la fiesta se trasladó a un Palacio de los Deportes deseoso por ver al equipo de moda en la Liga Endesa. Y el espectáculo no defraudó. En un día en que el UCAM homenajeaba a su propia historia vistiendo una equipación en tributo a Randy Owens, primer ídolo del baloncesto en Murcia, el nuevo mejor arranque histórico es ya de cinco victorias en seis partidos. La Copa del Rey está cada vez más cerca. Y no solo por el triunfo en sí, sino porque, además, la diferencia final de 19 puntos es de las que suman argumentos para esta en el gran baile de febrero en Valencia.

