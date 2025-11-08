La penúltima fiesta del Palacio sigue acercando al UCAM a la Copa

Sigue sin tocar su techo de cristal el renovado UCAM de esta temporada. Una semana después de ganar en el Palau al Barça por segunda ... vez en su historia, sumar su segundo triunfo seguido ante un equipo de Euroliga y firmar un nuevo mejor comienzo de temporada de siempre, la fiesta se trasladó a un Palacio de los Deportes deseoso por ver al equipo de moda en la Liga Endesa. Y el espectáculo no defraudó. En un día en que el UCAM homenajeaba a su propia historia vistiendo una equipación en tributo a Randy Owens, primer ídolo del baloncesto en Murcia, el nuevo mejor arranque histórico es ya de cinco victorias en seis partidos. La Copa del Rey está cada vez más cerca. Y no solo por el triunfo en sí, sino porque, además, la diferencia final de 19 puntos es de las que suman argumentos para esta en el gran baile de febrero en Valencia.

UCAM Murcia DeJulius (22), Ennis (2), Raieste (13), Hicks (0) y Cacok (5) -quinteto titular- Forrest (4), Sant-Roos (6), Radebaugh (10), Falk (4), Cate (12), Diagne y Nakic (6). 84 - 65 Baxi Manresa Pérez (6), Obasohan (10), Reyes (16), Steinbergs (6) y Olinde (8) -quinteto titular- Akobundu (1), Benítez (9), Ubal (0), Knudsen, Golden (9), Izaw-Bolavie y Plummer (0). Parciales 20-18, 24-14 (44-32), 17-21 (61-53) y 23-12 (84-65).

Árbitros Carlos Cortés, Juan de Dios Oyón y David Sánchez.

Incidencias Palacio de los Deportes de Murcia, 6.488 espectadores. 6ª jornada de la Liga Endesa.

Más osado que difícil es pedirle más a los hombres de Sito Alonso. La profundidad de su equipo desafía la caída al tópico de flor de un día que tantos grandes comienzos han vivido equipos alejados del 'top' de la competición cuando consigue su penúltima sobrada victoria y se permite hacerlo con un registro totalmente diferente al de hace seis días en Barcelona. La conexión entre Ennis y Cacok desarboló la defensa blaugrana, pero hoy uno solo logró una canasta, la última del partido, y el otro apenas jugó once minutos. El tuvo hacia el aro que tenía Forrest hoy fue de DeJulius, un jugador que apunta a más de un 'MVP' esta temporada. Y el nivel defensivo del equipo, que alcanzó su cénit en un último cuarto en el que el Manresa tardó más de cinco minutos en sumar su primera canasta en juego, la primera condición para imponer su nivel físico superior y jugar sacando ventajas en los primeros segundos de ataque, un estilo de juego que hace habitual la contribución de Raieste.

Hoy, además, el Palacio terminó celebrando para con uno de los suyos. Emi Cate, que se hizo un nombre en la Liga Endesa en su primera etapa con el UCAM, una de cuatro temporadas, está de vuelta este año mejor que nunca. Y solo en el último cuarto sumó 10 puntos y 6 rebotes en un dominio total sobre Grant Golden, su par. Mates, acciones de canasta y falta, fintas de mano a mano y hasta una subida del balón en contraataque, la complicidad entre el rumano y la afición fue total en un Palacio que quiere seguir disfrutando. Y que está de enhorabuena. La gira de los de Sito tuvo hoy la primera de cuatro actuaciones consecutivas, entre Liga Endesa y FIBA Europe Cup.

No tarda en carburar

Esta tarde, la mayor complicación para el UCAM se diera seguramente al principio. De manera muy prematura, tanto Cacok como Ennis entraban en dos faltas cada uno. Del primero, Sito protestaba la apenas existencia de contactos. Del segundo, la consideración de antideportiva una acción en la que el canadiense quería proteger el balón de Obasohan. Temprana frustración que seguiría en aumento, pues a la parroquia murciana no le parecía el mismo criterio en ambos lados, pero, en otra importación de la cultura estadounidense, la del 'ball don't lie' (la pelota no miente), el Manresa fallaba sus siete primeros tiros libres. Anotaba tres triples de seguido, pero el uno contra uno de DeJulius igualaba (11-11, minuto 6) y el UCAM, pese a todo, iba prosperando (20-14, minuto 9).

En una primera parte de batalla en el barro, el UCAM solo logró despegarse un poco del Manresa con su quinteto más dado a la brega, con la defensa naciendo en la pareja DeJulius-Radebaugh y, consiguiendo sus primeros contraataques, se movía sus primeras diferencias de dobles dígitos (44-32, descanso) contra un Manresa que seguía teniendo su particular silla del dentista en la línea de tiros libres. Al descanso, había fallado diez de los catorce que había anotado, teniendo peor porcentaje que en los tiros de dos y de tres puntos, donde más efectivo estaba.

DeJulius tiene 'el jugo'

En su etapa universitaria se ganó el mote de 'Jugo' por su capacidad para rendir cuando más falta hacía. En Estados Unidos, cuando un jugador tiene 'el jugo', lo mejor es poner el balón en sus manos. Y DeJulius trae ese 'jugo' a Murcia. Después de que el UCAM anotara un único triple en toda la primera parte, cambió el partido en un tercer cuarto hasta entonces rácano en canastas con tres triples seguidos que ponían la máxima diferencia hasta entonces (57-41, minuto 25).

Era de esos momentos en los que parece capaz de meterlas sin mirar y Ocampo no tuvo más remedio que pararlo. Pero y bien que sentó a los suyos. Cuando parecía que hincaba rodilla, el Manresa aumentó el nivel de contactos y, con un juego más equilibrado, respondió con un parcial de 0-8 primero para cerrar el tercer cuarto con un 4-12 ante un UCAM que, desde el tiempo muerto, y con DeJulius descansando, no volvió a anotar en el tercer periodo (61-53).

Forrest, apagado en ataque, cedió en su intento de sumar puntos difíciles, y, en un equipo que compartía ahora más el balón y defendía con mayor garra, Raieste lideraba un parcial de 7-0 que volvía a poner tierra de por medio (68-53, minuto 34). Con ayudas defensivas más rápidas, un Manresa que había recuperado vida rompiendo por el centro minutos atrás se estrellaba ahora contra el muro defensivo del UCAM. Y la confianza subía en ataque. Hasta dos tiempos muertos en el último cuarto necesitó Ocampo para que su equipo volviera a sumar una canasta, pero, para entonces, el partido ya estaba roto y el Palacio celebraba su quinto triunfo (74-55, minuto 36). Para redondear la fiesta, Ennis evitó el 'rosco' con un mate que ponía 21 puntos de diferencia. La guinda de un UCAM que continúa de dulce.