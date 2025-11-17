La pena le dura lo justo a un UCAM Murcia entregado a los niños en el 'partido del recreo' El evento fue ideado por el propio equipo, que congrega a miles de alumnos de centros educativos para una divertida exhibición

Emilio Sánchez-Bolea Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:59 Comenta Compartir

Como si hubiese nacido para ello y la de entrenador de baloncesto fuese una profesión para sus ratos libres. Sito Alonso, en la élite del baloncesto durante más de veinte años, pero nunca desligado del trabajo de cantera, agarra el micrófono con la misma naturalidad que cuando suena la bocina de un tiempo muerto se hace con pizarra y rotulador para dirigir las próximas jugadas. Una vez al año, el instrumento del que se auxilia es diferente, pero el fin viene a ser el mismo: dirigir el cotarro. «Con otro entrenador sería imposible», es la frase que más se repite desde dentro del club cuando, en cada 'partido del recreo', ejerce como maestro de ceremonias en los prolegómenos de lo que es el partido propiamente dicho.

Ubicado en el centro de la pista, el técnico madrileño y de crianza aragonesa dirige lo que viene a ser un calentamiento previo a la acción en el que, bordeando el terreno de juego, sus jugadores siguen sus órdenes y ejercen de ejemplo para los más de 7.000 escolares llegados desde diferentes colegios e institutos de la Región de Murcia, quienes todos se fueron una bolsa de regalos del club. «Si apenas durmieron anoche, no me quiero ni imaginar esta después de esto», comenta un profesor que acompaña a sus alumnos.

Después del divertido calentamiento, los jugadores del UCAM, que están divididos en dos equipos, en este caso uno vistiendo la equipación crema que hace de visitante habitual y, el otro, la azul conmemorativa de la primera que vistió el CB Murcia en su temporada de estreno, la 1985-86, y como recuerdo a Randy Owens, juegan un partido al más puro estilo 'all-star' americano, donde las defensas brillan por su ausencia, pero a nadie le importa, pues todo el mundo ha venido por el puro 'show' que brindan mates, 'alley-oops', pases sin mirar y multitud de jugadas en interacción con la grada más ruidosa y agradecida de la temporada. Por no padecer, ni tan siquiera el trío arbitral se lleva la más mínima regañina, uno conformado por el murciano de Liga Endesa Cristóbal Sánchez y sus veteranos compañeros del comité regional Fede Márquez y Salva Gambín.

100% original

La experiencia es todo un éxito. Es la excursión favorita de todo el que acude (muchos centros se quedan sin poder ir por alcanzar el aforo máximo), pero también de los jugadores. Quienes ya estaban en la plantilla la temporada pasada y anterior, aun sabiendo lo que se esperan, acaban alucinando. Pero, quienes debutan, apenas pueden cerrar la boca del asombro y los ojos de la incredulidad. Son varias veces las que miran Ennis y Radebaugh a Forrest y DeJulius, mismamente, con cara de «te lo dije». Ennis, todo un 'showman', hasta aprovecha para llevar un micrófono enganchado a su camiseta y crear contenido para sus redes sociales. Entre las escenas más curiosas, una en la que atiende las instrucciones de un niño, pizarra en mano, acerca de la jugada a realizar, contestando con un español que, poco a poco, escapa de los confines de los monosílabos.

«No me he ido del pabellón y unos ya me están diciendo que cuándo es el próximo, otro que les invitemos a clase», dice entre risas otro de los docentes, visiblemente superado por la situación, pero también con gesto de no importarle. La iniciativa, que rezuma positividad por los cuatro costados, es producto de una idea 100% original del departamento de comunicación del UCAM, una sobre la que se han interesado muchos clubes de la competición, pero que no han podido llegar a materializar de la manera en que se hace desde Murcia. La derrota del domingo ante el Breogán, en el más profundo de los olvidos.

Reporta un error