Oportunidad en forma de guinda

Donde caben doce, caben trece. El UCAM ya sabe lo que es jugar con las convocatorias después de las dos últimas temporadas y, aunque este año no vaya a salir de España, va a repetir experiencia pese a que no entrara en los planes iniciales de la entidad.

Julio agotaba sus últimos días cuando las aguas bajaron revueltas en el AEK. Nadie lo entendía, pero, del equipo que en un año encadenaba tres títulos después de más de una década de mediocridad, salían, como cogiendo la vez, Dusan Sakota y Giannoulis Larentzakis. Dos iconos para la afición del reflotado equipo ateniense. Sakota, de 33 años, quería probar la Liga Endesa en la recta final de su carrera y, entre Andorra y Murcia, se quedó con la huerta.

El caso de Larentzakis era diferente. Con 25 años, el alero griego estaba en ese momento de dar un salto. La lógica decía -y sigue diciendo- que disputará la Euroliga, pero la impredecible manera en que salió del AEK se dio con el mercado de la máxima competición a punto de cerrar. Siempre puede haber un giro de los acontecimientos y, con una Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, esperar podía ser una decisión acertada. Sin embargo, el cerco no se volvió a abrir, pese a aparecer su nombre ligado al Valencia o al vecino Panathinaikos. Negada la Euroliga, la mejor liga doméstica de Europa no sonaba mal, y menos en Murcia, si todo lo que le contaba su amigo Sakota era cierto. Además, tenía una espina que sacarse.

Su fichaje es por dos temporadas, con una cláusula de salida para disputar la Euroliga

Fichado y vendido sin debutar

Willy Villar, exdirector deportivo del Basket Zaragoza, se ha labrado una importante reputación a la hora de detectar talento precoz. Y en Grecia reside parte de su éxito. Giannis Antetokounmpo, reinante MVP de la NBA, fue cazado en octubre de 2012 por Villar en la segunda división griega, cuando este hijo de manteros nigerianos de 18 años jugaba en el Filathlitikos. ¿Quién era y por qué podía interesar a un equipo de la Liga Endesa? Atraída la atención, el mundo descubrió a Antetokounmpo y nueve meses después era escogido en el número 15 del 'draft' de la NBA por los Milwaukee Bucks. Y la mejor liga del mundo no esperaba. El Zaragoza pagó por él 300.000€ y le vendió por un millón. Negocio redondo.

No tan grande fue el caso de Larentzakis, pero sí idéntico en cuanto a que nunca vistió la camiseta maña. En mayo de 2016 era anunciado su fichaje y, solo dos meses después, era el AEK su nuevo destino, que pagaba 25.000€ por su rescisión. El griego venía de explotar en su segunda temporada en el Kolossos de Rodas, a donde le había enviado cedido dos años un Aris que no confió en su evolución.

Polivalencia al servicio de Sito

Al contrario que Antetokounmpo, Larentzakis sí era una promesa en boca del baloncesto griego. De hecho, salió del Eurobasket sub-20 de 2013 con un espónsor de Adidas bajo el brazo. Internacional en categorías inferiores, siempre destacó por un físico superior al de sus coetáneos, cualidad que facilitaba una función anotadora venida a menos en baloncesto absoluto, factor que seguramente motivó el desencanto del Aris.

Sin embargo, la virtud de Larentzakis está en hacer de todo y todo bien. Especialmente en defensa, donde su capacidad atlética le permite tapar de manera excelente la primera línea de pase. Fiable en el tiro, toma buenas decisiones en ataque y garantiza consistencia sin alardes. En Zaragoza y en Atenas lo saben. En Murcia también.

De haber salido libre del AEK en mayo, no habría estado al alcance del UCAM. Cuestión de suerte, pero también de estar siempre al quite. Alejandro Gómez había cerrado la plantilla pero no con llave, y así es como llega este internacional absoluto con Grecia. Y con posibilidad de negocio. El jugador, que firma hasta 2021, tiene cláusula de salida a la Euroliga hasta el verano de 2020, movimiento que traería beneficio económico al UCAM.

Larentzakis llega, además, para cubrir esa indeterminación en la posición de escolta y alero que tal vez no ofreciera tanta confianza hasta su llegada. El UCAM, que jugará mucho tiempo con dos bases, tenía en el '2' a Townes, debutante, y Durán, casi inédito el año pasado. En el '3', Rojas es garantía en muchos aspectos, pero no en la anotación, y Radoncic y Eddie apuntan a muchos minutos en el '4'. Con Larentzakis, las posibles grietas quedan cubiertas para cerrar una sólida y prometedora plantilla.