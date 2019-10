Objetivo: bajar de la nube al Burgos Imagen de archivo de los jugadores del UCAM tras una victoria. / Nacho García/ AGM El UCAM Murcia, que vuelve a latir, visita a uno de los equipos más en forma de la Liga Endesa EMILIO SÁNCHEZ-BOLEA MURCIA Sábado, 12 octubre 2019, 01:19

Continúan los desafíos en el UCAM. No podía ser de otra manera en la mejor liga doméstica de Europa. Después de tener que recomponerse de la dura derrota de la segunda jornada frente al Real Madrid para recibir a un Zaragoza muy en forma al que el UCAM anuló por completo, ahora el que espera es otro invicto, el único que queda a estas alturas junto al intratable Real Madrid. Se trata del Burgos que, en su tercera temporada en la Liga Endesa, sigue dando pasos de gigante hacia la consolidación en la élite del baloncesto. Además, desde hace menos de dos semanas es oficial su entrada en la Champions League, a la que llega después de resolver por un +40 global la ronda previa ante el Kiev.

Y es que en Burgos nunca antes el baloncesto ¡tuvo tanta fuerza. Así, en la vuelta de la eliminatoria de acceso, su Coliseum batió el récord de asistencia a un partido de la Champions que no fuera de 'final four', con 9.132 espectadores. Antes de meter los dos pies en Europa, los burgaleses ya estaban haciendo historia. Dos duelos que, por cierto, elevan a cinco la serie de partidos que el Burgos ha ganado esta temporada con su casillero de derrotas aún por estrenar.

Una ciudad volcada

Y es que en la ciudad castellana se vive la tormenta perfecta para hacer del baloncesto el deporte rey de la ciudad. Su equipo sigue dando pasos hacia delante después de que en 2017 se hiciera efectivo su ascenso a la Liga Endesa. Salvación, puestos europeos y estreno este año en la tierra prometida son la evolución de un club que no se pone techo y sueña con catar Copa del Rey y 'playoff'. Con un ayuntamiento implicado a más no poder -cede 800.000 euros por campaña-, una plaza de toros que se llena en cada partido y unos resultados deportivos que permiten un crecimiento paulatino sin apariencia de burbuja, el baloncesto burgalés está en la cresta de la ola.

Un sueño del que le querrá despertar el UCAM de Sito Alonso, que se presenta en la cuarta jornada de la Liga Endesa como el equipo más reboteador de la competición, con 44 rechaces capturados por partido. La atmósfera que sea capaz de crear el pabellón de Burgos es algo a lo que el UCAM habrá de enfrentarse, pues ha logrado alcanzar momentos de brillantez jugando en el Palacio con el apoyo de su afición, pero el único precedente hasta la fecha del equipo de Sito como visitante es el naufragio del WiZink.

Si de la primera visita del UCAM a Burgos salió la primera victoria en la historia de la Liga Endesa para los locales y de la segunda el triunfo que les permitió jugar la ronda de acceso a la Champions, los de Sito quieren que a la tercera vaya la vencida y el triunfo se vuelva con ellos a Murcia.

Rojas busca el récord

Independientemente del que gane, uno que está muy cerca de escribir una nueva página en los libros de historia del club es Sadiel Rojas, empatado a rebotes ofensivos con Lima en el UCAM. El pívot brasileño, emblema durante algunas temporadas del conjunto murciano, continúa compartiendo vestuario en Burgos con Vitor Benite, capitán del UCAM el año de la 'final four' en las repetidas ausencias de Antelo. Quien también se verá ante sus ex es Dino Radoncic, que vuelve a Burgos, donde estuvo cedido media temporada el año pasado contra el Real Madrid, una etapa de la que no ha escondido su desencanto.

Alicientes que añaden interés a un partido que promete baloncesto de alta velocidad, muchos lanzamientos desde el exterior y la posibilidad de que el UCAM vuelva a frenar en seco a un rival en racha. No será fácil ante un equipo de gran equilibrio en todas sus posiciones y en el que están brillando Ferran Bassas, uno de los 'robos' del mercado nacional este verano, y Earl Clark, 'MVP' de la pasada jornada y excompañero de Pau Gasol en lo Lakers.