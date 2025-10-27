La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
DeJulius finaliza una bandeja tras un corte de UCLA, en el primer cuarto ante el Baskonia. Andrés Molina / AGM

UCAM CB

Hay un nuevo 'sheriff' en la ciudad y se llama David DeJulius

El base estadounidense está brillando en un comienzo de temporada que le tiene como uno de los mejores debutantes de la Liga Endesa

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Lunes, 27 de octubre 2025, 23:33

Comenta

David DeJulius está siendo el jugador total para el UCAM. Lo dice la evidencia visual, lo respaldan las sensaciones y lo confirman los números. Imprescindible ... en ambos lados de la pista, este base de 26 años formado en dos de los mejores programas baloncestísticos de la NCAA estadounidense (Michigan y Cincinnati) y con experiencia en la Euroliga está siendo el gran nombre propio del gran arranque de temporada del UCAM.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Librilla llora a Ainhoa, la joven asesinada por su pareja: «Era un trozo de pan»
  2. 2 Ocupantes del poblado chabolista de La Fica: «No tenemos pensado irnos de aquí porque no podemos pagar un alquiler»
  3. 3 Una puerta abierta para Fran Fernández en el Real Murcia
  4. 4 Seis heridos en un choque frontal entre dos vehículos en Murcia
  5. 5 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  6. 6 Una conductora se empotra contra un autobús en pleno centro de Murcia
  7. 7 Así puedes comprobar rápidamente qué viajes del Imserso siguen disponibles
  8. 8 Librilla llora a Ainhoa, la joven asesinada por su pareja: Â«Era un trozo de panÂ»
  9. 9

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  10. 10 Una detenida en Alcantarilla por robar más de 500 euros mediante el «hurto de la siembra»

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Hay un nuevo 'sheriff' en la ciudad y se llama David DeJulius

Hay un nuevo &#039;sheriff&#039; en la ciudad y se llama David DeJulius