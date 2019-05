La lucha por la salvación no da tregua El UCAM realizó ayer una sesión suave en el Palacio, tras el choque del jueves por la noche en Badalona; en la imagen, Soko, Cate, Kyle Hunt y Damjan Rudez, en un momento de la sesión. / ucam El UCAM juega otra batalla crucial esta tarde con la visita a Murcia del Unicaja EMILIO SÁNCHEZ- BOLEA MURCIA Sábado, 11 mayo 2019, 02:10

La de Badalona el jueves por la noche en el Olímpic fue la segunda victoria consecutiva a domicilio de un UCAM que hoy vuelve a librar una batalla decisiva por la salvación, esta vez en casa y ante el Unicaja. Las exhibiciones de Askia Booker, que volvió a dar más peso a su lado de héroe que de villano, con 67 puntos entre los dos partidos -y 30 de ellos en sus últimos cuartos, momentos decisivos en los que el balón suele quemar en las manos-, mitigan así la amargura de los universitarios por la derrota 'in extremis' contra el Real Madrid y el desánimo producido por el estropicio ante un rival directo como el Gipuzkoa. El UCAM no tuvo tiempo entonces para olvidarse de cómo rozó con la yema de los dedos la victoria ante el Madrid, y tampoco apenas para recuperar energía, antes del compromiso contra los de San Sebastián. Ahora se da una situación similar, pero a la inversa. No hay tiempo cuando toca otra batalla, pero esta vez se viene de ganar y los ánimos son distintos, tras el gran triunfo del UCAM contra el Joventut que le permitió salir de la zona de descenso.

Aunque hay más matices en esta segunda semana seguida con doble jornada para el UCAM. El descanso no solo se reduce un día, sino que además tiene un viaje de por medio. Pero, sobre todo, está el agravante comparativo. El UCAM es el único de los cuatro últimos clasificados que, después de jugar el jueves, volverá a hacerlo hoy. El resto, mañana. 24 horas muy valiosas en un final de temporada al que más de uno llega deseando sacar bandera blanca. Y, en el caso del Breogán, sin desplazamiento mediante.

LAS POSIBILIDADES El UCAM seguirá fuera del descenso Si gana; si pierde y también caen Estudiantes y Gipuzkoa, haga lo que haga Breogán; si pierde y también lo hace el Estudiantes, aunque el Gipuzkoa gane, y gane o pierda el Breogán. El UCAM volverá al descenso Si pierde y el Estudiantes y el Gipuzkoa ganan; si pierde, el Estudiantes y el Breogán ganan y el Gipuzkoa pierde.

Horarios que no son competencia del UCAM, por lo que simplemente se trata de un infortunio de origen ajeno. Lo que está claro es que juegan en contra de los de Sito, a los que hoy espera un partido de alta exigencia física, pues visita el Palacio el Unicaja de Málaga, semifinalista de la EuroCup, y un equipo con mucho músculo y centímetros en todas las posiciones, lo que obligará a redoblar esfuerzos.

Irregular Unicaja

Y, como en el caso del Joventut, los de Luis Casimiro llegan con el 'playoff' en juego. A falta de tres jornadas para la finalización de la liga regular y tres victorias de margen, su presencia en las eliminatorias por el título será segura si ganan hoy en Murcia -o si pierde el Iberostar-, objetivo que no parece correr peligro, pero sí su ventaja de campo en primera ronda, condición que se ha visto alterada después de una segunda vuelta muy irregular para los de la Costa del Sol, tan capaces de ganar a equipos como el Real Madrid, como de dejarse remontar ante rivales más pequeños o de recibir correctivos como el de Valencia (96-57) ante adversarios íntimos.

El UCAM, tras la victoria del jueves y el beneficio obtenido por los resultados de terceros, vuelve a salir del descenso y a depender de sí mismo por la permanencia. Los de Sito Alonso tienen ante sí la oportunidad de dar un paso de gigante por la misma. Tanto que, si ganan hoy y mañana el resto de la jornada vuelve a apiadarse de ellos, podrían poner una victoria y el 'basket-average' de distancia con el pozo.

Un equipo al que tiene a tiro es el Estudiantes. Es la implicación de este adversario la que no le permite ganar en un triple empate con el Gipuzkoa, que le salva si se da entre el 15º y el 17º puesto, pero no del 16º al 18º, opción esta última que pierde posibilidades con la derrota del Breogán el jueves.

Esta derrota del Breogán fue balsámica para el UCAM por más motivos. Al quedar con una victoria menos que los murcianos, dificulta el otro triple empate que desciende al UCAM si se da del 16º al 18º puesto y que hace unos días era mucho más probable, el que implica además al Gipuzkoa. Ahora, los de Sito se ven con posibilidades de empatar incluso al Obradoiro y el Fuenlabrada, con once victorias y con el 'basket-average' en poder universitario, pero dado que los últimos se enfrentan al Gipuzkoa, no corre prisa dar caza a los del sur de Madrid.

De perder hoy ante el Unicaja, sí se podría regresar al descenso. Para ello sería tan sencillo como que el Gipuzkoa ganara al Fuenlabrada, pero si a su vez el Estudiantes cae en Valencia, como el empate simple beneficia al UCAM, los de Murcia seguirán en permanencia. Pero si gana el Breogán, son diversos los escenarios. El cuádruple empate salva al UCAM, pero si el Estudiantes da la campanada, el triple empate entre gallegos, donostiarras y murcianos sería entre el 16º y el 18º y el UCAM volvería al descenso.