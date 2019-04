Lecomte quiere ayudar a un UCAM Murcia al que ve «un potencial enorme» Manu Lecomte, en su presentación con el UCAM CB. / Javier Carrión / AGM El base belga llega al conjunto universitario tras la lesión de Kevin Tumba y asegura que está «preparado para jugar ya» EFE Murcia Martes, 2 abril 2019, 16:38

Manu Lecomte (Bruselas, 1995), base internacional belga fichado por el UCAM Murcia en sustitución del lesionado Kevin Tumba, hizo un guiño al pívot, cuyo dorsal heredará, al decir que quería que el número 24 «acabase la temporada» en un equipo «con un potencial enorme».

En su primera rueda de prensa, apuntó que viene a «ayudar sobre la base ya creada» y que espera debutar en el partido de este domingo en casa frente al Kirolbet Baskonia: «Estoy preparado para jugar ya, como el equipo».

El jugador belga debutó en la Primera División de su país con 17 años, en el Belfius Mons Hinault, desde el que se marchó a la NCAA, la liga universitaria estadounidense. Allí jugó con los Miami Hurricanes, durante dos campañas, y los Baylors Bears, otros dos años, con un promedio de más de 16 puntos y 3,7 asistencias en su último año.

Esta temporada ha jugado en la liga de desarrollo de la NBA con el Agua Caliente Clippers, filial de Los Ángeles Clippers, donde tuvo una media de 14 puntos y 4,3 asistencias por encuentro.

De 1,80 metros de estatura, Lecomte destaca por su facilidad para anotar, asistir y correr la cancha. Además, ha compartido presencias en su selección con Tumba, operado la pasada semana del hombro derecho. «Kevin es muy buen amigo mío. Hemos coincidido en la selección y en un club en Bélgica y quería vestir su número como un pequeño tributo», explicó tras asegurar que Tumba le «habló muy bien del club y de cómo se juega al baloncesto en España» cuando le consultó por el interés del UCAM en ficharlo.

«Todo el mundo me está tratando muy bien. He hablado mucho con el entrenador y con el resto del cuerpo técnico para aprender lo antes posible las jugadas y todos los sistemas», declaró Lecomte, quien dice «aprender rápido», por lo que cree que no tendrá problemas en adaptarse al grupo.

El jugador, que llega a la Liga Endesa por primera vez, apuntó que intenta «hacer muchas cosas» y también puede jugar como escolta, «pasar el balón y tirar de tres puntos cuando sea necesario».

De su nuevo equipo destacó que «tiene un potencial enorme que no se ve reflejado en la clasificación», pues es decimosexto y penúltimo clasificado con 8 victorias y 17 derrotas, como el Cafés Candelas Breogán, de Lugo, en puesto de descenso a la liga LEB.