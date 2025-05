Larentzakis, del UCAM al reto de hacer de la cuarta la vencida con el Olympiacos

Existen diferentes tipos de jugadores que pasan por un club y hacen que su recuerdo tarde en ser olvidado. Un factor diferencial para esta perduración ... en la memoria es, sin duda, el tiempo que el jugador viste los colores de un equipo. Otros necesitan menos. Es el caso de Giannoulis Larentzakis, jugador del UCAM en una temporada 2019-20 detenida por la pandemia del Covid-19 y que vivió únicamente ocho meses en Murcia, pero que dieron para una importante colección de anécdotas de un hombre con facilidad para captar la atención de su entorno.

Sobrada es su facilidad para ello los partidos. Jugador de sangre caliente, no rehúye planchazos contra el suelo, protestas a los árbitros, provocaciones al rival o cada oportunidad de interactuar con una grada. El epítome del baloncestista griego clásico, un jugador todo corazón, que se las sabe todas en materia de pillería, que domina los fundamentos y que potencia virtudes y oculta defectos con el componente emocional de su juego.

Jugador del Olympiacos desde que en 2020 abandonó el UCAM dejando 90.000 euros en caja, Larentzakis apenas ha jugado en los cuartos de final de la Euroliga que su equipo ganó al Real Madrid. Pero celebró como todos su cuarta 'Final Four' seguida y ver feliz a su 'Mariano' sacó más de una sonrisa en el UCAM.

Aunque no podía jugar, tal era su pasión por el fútbol que acompañaba a trabajadores del club a verlos en sus pachangas

Un modelo por otro

Que el Olympiacos levante en Abu Dabi su primera Euroliga desde el doblete de 2012 y 2013 hará campeón europeo a Larentzakis por primera vez, conocido cariñosamente en el UCAM como 'Mariano' por ser un nombre que «le pegaba» por lo basto de sus formas, dicen, algo que maximizaba su escaso dominio del inglés.

El UCAM cambiaba un figurín por otro. Abandonaba Ovie Soko la disciplina universitaria y desde ese mismo AEK que un año antes le había ganado la semifinal de la Champions League a los murcianos llegaba Larentzakis imagen del champú H&S.

El escolta llegaba en septiembre como una de esas oportunidades de mercado a las que no se puede decir que no. 26 años, jugador de los que no necesita anotar para aportar, debutante con la selección griega semana antes en la Copa del Mundo y liberado de un AEK con problemas económicos lo demasiado tarde como para equipos de mayor potencial pudieran echarle las garras.

Apasionado del fútbol

Hasta lograr la adaptación en su primera experiencia fuera de Grecia, la temporada de Larentzakis fue un poco como la de aquel UCAM: parece que sí, luego que no, otra vez que sí y, así, sin parar. Temporada irregular como a veces se dan, pero la peor para un Sito Alonso que siempre ha señalado a esa 2019-20 como la excepción en su felicidad murciana. En un vestuario dividido, fue de los de sumar en positivo.

Hizo amigos más allá del vestuario, y a dos trabajadores del club se mostró interesado en ir a verles jugar unas pachangas de fútbol 7 que estos jugaban con amigos en Puente Tocinos. Loco del balompié, Larentzakis se probó a pedirles entrar a jugar, pero «si te dejamos y te pasa algo, Sito te corta el pescuezo a ti y a nosotros». Refunfuñando desde la grada se quedaba. Uno de ellos era Dimistris Tsesmetzis, ayudante de Sito y traductor personal, que en el confinamiento se mudó con él para ayudar en sus problemas de ansiedad a un hombre que no podía parar quieto.

Hasta los monstruos le temían

Y es que Larentzakis es un animal que se mueve por instintos, de los que se no pueden escapar a su naturaleza. Este mismo año se viralizó un vídeo suyo por morder en un hombro a un rival en un partido ante el Maroussi, broma que él mismo siguió en las redes sociales y que, a buen seguro, no sorprendió en Murcia.

Su anécdota más recordada fue en Barcelona después de un triunfo en Andorra, donde el equipo hizo convivencia visitando el Horrorland Park. Allí, en una atracción habían de atravesar una habitación a oscuras en las que eran sobresaltados por monstruos. O eso se suponía, pues terminó siendo al revés. Larentzakis, que se asustó de verdad, no pudo evitar reaccionar soltando un par de puñetazos en legítima, o quizás no tanto, defensa.

Más que para preservar su integridad, y sin bromas de por medio, la Euroliga no puede esperar más de una cuarta oportunidad para el bueno de 'Mariano'.