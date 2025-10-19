La Laguna impone su categoría en el duelo de líderes ante el UCAM

En algún momento tenía que bajar el suflé para el UCAM y una pista que no es especialmente de sus favoritas, un Santiago Martín donde ... solo ha ganado una vez en la Liga Endesa, se encargó de poner los pies en la tierra a un equipo universitario que, salvo en los compases iniciales, se mostró muy inferior a La Laguna, nuevo líder de la competición al vencer el duelo de hoy, y que exhibió una riqueza táctica del todo inusual a estas altura de la competición, pero que demuestra el éxito de su apuesta por la continuidad.

Vidorreta es el entrenador de la Liga Endesa actual con más temporadas en su equipo, el tiempo no pasa para la pareja Huertas-Shermadini, Doornekamp continúa como perfecto escudero, Guerra es mucho más que un mero relevo, Jaime Fernández atraviesa su mejor momento en años y cada pieza nueva añadida al engranaje aurinegro, caso de un Giedraitis que fue un tormento cada vez que estuvo en pista, solo hace a La Laguna cada vez más fuerte en su desafío al paso del tiempo. El UCAM sabía cómo quería hacer daño un equipo con infinitas variantes con que jugar el bloqueo y continuación desde cabecera y, aun así, por ahí murió.

La Laguna Tenerife Huertas (19), Sastre (0), Scrubb (8), Doornekamp (7) y Shermadini (13) -quinteto titular- Kostadinov, Fernández (13), Fitipaldo (5), Costa, Abromaitis (2), Giedraitis (17) y Guerra (12). 96 - 80 UCAM Murcia DeJulius (26), Ennis (0), Raieste (5), Nakic (5) y Cacok (10) -quinteto titular- Forrest (5), Sant-Roos (13), Radebaugh (10), Falk (0), Cate (6), Diagne (0) y Hicks (0). Parciales: 26-22, 21-10 (47-32), 27-25 (74-57) y 22-23 (96-80).

Árbitros: Antonio Conde, Jorge Martínez y Yasmina Alcaraz.

Incidencias: Pabellón Deportivo de Tenerife Santiago Martín de San Cristóbal de La Laguna, 4.897 espectadores. 3ª jornada de la Liga Endesa.

En el equipo con mayor media de edad de la competición (31,8 años), esta noche no jugaron ninguno de sus cuatro jugadores por debajo de la treintena. Y su 'abuelo', un Huertas que a sus 42 años es el 'MVP' reinante de la Liga Endesa, celebraba su partido número 700 en la competición. Y, cómo no, al UCAM y a Sito le tocó pagar la fiesta. Desde que uno está en Tenerife y otro en Murcia, el base promediaba 21,4 puntos, 5,5 asistencias y 21,3 de valoración por partido en los enfrentamientos directos, muy por encima de sus promedios de carrera. Esta noche no fue la excepción. 19 puntos, 7 asistencias y 20 de valoración.

Perdió el duelo particular con DeJulius, que explotó con 26 puntos y 27 de valoración, pero en todo lo que rodea a ambos estuvo la diferencia. Un UCAM que venía de anotar catorce y once triples en los dos partidos anteriores, hoy solo acertó cuatro con un porcentaje del 18,2%. Falló diez hasta anotar el primero, y fue ya en la segunda parte. Su gran especialista, Forrest, lo pasó mal sin el viento a favor. Hicks no tiró en los dos minutos que jugó y no volvió a la cancha. Nakic apenas pudo lanzar dos veces desde fuera del arco. Y, sin ser un especialista como tal, pero sí un jugador con gran volumen de tiro, Dylan Ennis fue el más echado en falta. El canadiense, máximo anotador del UCAM, se quedó sin anotar por primera vez en un partido de Liga Endesa, los cuales cuenta ya por 212.

Las faltas alteran el plan

En 14:33 que estuvo en pista, muy por debajo de lo que habitúa y promovido por sus problemas con las faltas, Ennis no llegó ni a tirar a canasta, muestra del gran plan defensivo de los de Vidorreta. Las opciones del UCAM, al menos de inicio, también pasaban por la defensa. Sito quiso empezar con mucho ritmo el partido, con intensos dos contra uno a Marcelinho Huertas a la altura de la media pista, pero en algunos se pasó de frenada. En solo cinco minutos el UCAM acumulaba seis faltas y repartidas equitativamente en tres jugadores de gran importancia: Cacok, Ennis y Forrest. Tocó variar la escena y no sentó nada bien, pues el partido pasó del 4-10 al 17-12 para el primer tiempo muerto de Sito.

Dylan Ennis se quedó sin anotar por primera vez en su carrera en la Liga Endesa, que va ya por 212 partidos

Vidorreta movía las piezas y su equipo no solo no bajaba el nivel, hasta lo aumentaba, con Fernández gustándose en su reconciliación con el baloncesto (26-22, final del primer cuarto). Huertas volvía ahora que el UCAM había desechado el dos contra uno y en su maestría del bloqueo y continuación daba a los suyos la primera ventaja de dos dígitos para dejar a Sito sin más tiempos muertos en la primera parte (32-22, minuto 13). El pundonor de Radebaugh y Raieste hacía de muro de contención, pero no por mucho tiempo. La veteranía aurinegra siempre encuentra por dónde hacer daño, y más ante un UCAM que pedía a gritos el descanso después de encadenar varios errores groseros, ya fueran agujeros en el rebote defensivo, ayudas desde el lado fuerte para triples liberados o un último ataque en que DeJulius buscó un pase en lugar del tiro (47-32).

Sin soluciones

Más agresivo quiso volver el UCAM al partido, y, aunque resolvía sus problemas anotadores con unos minutos de DeJulius incontenible en el uno contra uno, entrar en el intercambio de canastas no servía ante La Laguna, siempre con paciencia para un pase más, conocimiento para jugar sin balón y mordiente en sus situaciones favoritas de bloqueo y continuación y las posibilidades que estas generaban. DeJulius, con 14 puntos solo en el tercer cuarto, achicaba agua, pero no paraban de aparecer fugas.

El partido estaba totalmente controlado por La Laguna. Y un equipo que elevaba todavía más su media de edad con los jugadores que hoy saltaron a la cancha, a 35,1 años, no iba a soltarlo. Si se optaba por encimar a Huertas en la salida de bloqueo, una triangulación encontraría a Shermadini. Si el UCAM se cerraba para evitar el pase al georgiano, la puerta atrás por la línea de fondo de Scrubb no iba a perdonar. Y si Huertas se tomaba un respiro, Fernández demostraba que no ha olvidado sus tiempos como base al principio de una carrera que desarrolló más como anotador. En la segunda parte el UCAM no encontró solución alguna a lo que se le vino encima, una maquinaria aurinegra perfectamente engrasada, y la diferencia de alrededor de los quince puntos siempre no logró reducirse en ningún momento a una renta que permitiera creer.

Pies en la tierra, bienvenida a la Liga Endesa para los nuevos y vuelta al trabajo para un UCAM que ya venía advirtiendo de la dificultad de hacer entender a sus jugadores que lo vivido anteriormente no era la realidad.