Sant-Roos entra a canasta en la derrota del UCAM Murcia en la pista de La Laguna Tenerife. EFE
Baloncesto | Liga Endesa

La Laguna impone su categoría en el duelo de líderes ante el UCAM

Clara primera derrota de los de Sito Alonso, que no supieron contener a los mejores jugadores de un equipo que jugó con precisión de reloj suizo

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Murcia

Sábado, 18 de octubre 2025

En algún momento tenía que bajar el suflé para el UCAM y una pista que no es especialmente de sus favoritas, un Santiago Martín donde ... solo ha ganado una vez en la Liga Endesa, se encargó de poner los pies en la tierra a un equipo universitario que, salvo en los compases iniciales, se mostró muy inferior a La Laguna, nuevo líder de la competición al vencer el duelo de hoy, y que exhibió una riqueza táctica del todo inusual a estas altura de la competición, pero que demuestra el éxito de su apuesta por la continuidad.

