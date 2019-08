Baloncesto | UCAM CB El verano sin vacaciones de Kevin Tumba para recuperar su hombro Kevin Tumba, este miércoles. / UCAM CB El pívot belga afronta su cuarta temporada con el UCAM Murcia y agradece a todos los aficionados su apoyo después de la operación LA VERDAD Miércoles, 21 agosto 2019, 14:19

Tras renovar su contrato durante el verano, el jugador Kevin Tumba afronta su cuarta temporada con el UCAM Murcia: «Es la primera vez desde que estoy aquí que continúo con el mismo entrenador. Pienso que es muy bueno. Estoy muy contento, porque también quiero mucho a esta ciudad y especialmente a los aficionados».

Uno de los pesados de la plantilla al que le toca por primera vez el papel de veterano. «Este año soy uno de los veteranos junto con Sadiel», comentó este miércoles entre risas, «pero estoy seguro de que todo va a ir bien. Creo que los nuevos jugadores son muy buenos chicos, para mí lo más importante para hacer un equipo, y lo van a hacer fenomenal», comentó el pívot belga. El jugador, totalmente integrado en la vida de Murcia, se atrevió por primera vez a hacer una entrevista en castellano y aprovechó para agradecer a todos por el apoyo que recibió después de la operación de hombro.

Al igual que para el resto del equipo, para Tumba la pasada temporada fue muy dura. Especialmente, porque su lesión le impidió ayudar a sus compañeros en el tramo final. «Este verano no he tenido vacaciones. He trabajado muy duro para recuperar mi hombro y lo siento muy bien, gracias a Dios».