Juárez: «Para ganar tenemos que minimizar las pérdidas y controlar el rebote» El entrenador del UCAM Murcia CB, Javier Juárez, en rueda de prensa. / UCAM El entrenador del UCAM Murcia CB da las claves para que su equipo logre la victoria este sábado frente a Café Candelas Breogán LA VERDAD Murcia Viernes, 2 noviembre 2018, 13:45

El UCAM Murcia CB quiere extender su buena racha en la Basketball Champions League a la Liga Endesa. Los grandes números en Europa deben aportar al equipo lo necesario para comenzar a sumar victorias, tal y como señala Javier Juárez, técnico de los universitarios: «Nos tienen que ayudar para seguir cogiendo confianza. Tenemos un grupo muy fuerte y sabíamos la dificultad desde el principio. No perdemos de vista lo que tenemos que mejorar para ser competitivos en las dos competiciones».

En la competición doméstica, a los murcianos les está costando. Tan solo llevan una victoria en cinco partidos (han jugado un encuentro menos que el resto) y están colocados en penúltima posición. Este sábado 3, a las 18 horas, el equipo recibe en el Palacio de los Deportes a Café Candelas Breogán, recién ascendido a la máxima competición nacional. Juárez señaló el objetivo prioritario de los suyos este fin de semana: «Más que recuperar sensaciones queremos empezar a ganar. Estamos abajo en la clasificación, y para mañana solo tenemos solo un objetivo y un pensamiento: la victoria».

El entrenador del conjunto murciano analizó en la previa del encuentro al rival que visitará el Palacio, un equipo que cuenta con dos victorias, un buen historial para un recién ascendido: «Es un equipo que ha mantenido la base del año pasado y se ha reforzado con jugadores con experiencia en la competición. Parten con la ilusión de los equipos que ascienden. Tenemos que ganar en casa para ir recuperando posiciones».

El inquilino del banquillo universitario señaló que no hay diferencias entre las dos competiciónes y dejó claras las claves para ganar al conjunto gallego: «Somos el mismo equipo en las dos competiciones. El hecho de estar jugando 3 partidos a la semana está haciendo que no se vean las mismas sensaciones. La acumulación de partidos, muchas veces, no te permite trabajar en los detalles en los que has fallado. Tenemos queminimizar las pérdidas y controlar el rebote».