Baloncesto | UCAM Murcia CB Jarell Eddie, primer fichaje del UCAM Murcia, «emocionado» de llegar al club universitario Jarell Eddie, en su presentación como jugador del UCAM Murcia CB. / Javier Carrión / AGM En su presentación oficial como nuevo jugador del equipo de Sito Alonso, Eddie se definió a sí mismo: «Me esfuerzo mucho. Me gusta trabajar duro, soy un buen reboteador y me gusta generar espacios para los compañeros» LA VERDAD Murcia Miércoles, 28 agosto 2019, 15:17

El primer fichaje del UCAM Murcia para la temporada 2019/20, Jarell Eddie, fue presentado este miércoles como jugador universitario. Se trata de un jugador con experiencia en equipos NBA, que viene de hacer una grandísima temporada en 'Strasbourg IG' compaginando buenos números en la Liga Francesa y la Basketball Champions League. Afirmó en varias ocasiones sentirse «emocionado» por la oportunidad de jugar en el UCAM Murcia, en la Liga Endesa y enfrentarse a algunos de los mejores jugadores de Europa.

Se define como un jugador «que me esfuerzo mucho. Me gusta trabajar duro, soy un buen reboteador y me gusta generar espacios para los compañeros. Cuando yo no tengo el mejor tiro, me gusta pasar el balón y crear espacios para que los otros compañeros puedan anotar». El jugador norteamericano llega a España después de una gran primera experiencia en Europa, por lo que no cree que vaya a tener problemas en su adaptación. «Tanto mi familia como yo nos estamos adaptando muy bien a Murcia. Nos encanta la ciudad. A nivel de juego, en general en Europa y más concretamente en España, se juega un baloncesto más táctico, con menos espacios… pero estoy trabajando muy duro para poder adaptarme lo antes posible».

En su jugador versátil que llega para jugar de cuatro abierto, pero en momentos puntuales puede actuar de tres o defender treses mientras ataca a los cuatros. No tiene ningún problema en actuar en cualquiera de las dos posiciones. «Yo estoy preparado para jugar de lo que se me diga. Estoy acostumbrado durante las últimas temporadas a jugar de cuatro, pero si se me pide jugar al tres, no tengo ningún problema. Estoy preparado para lo que el equipo necesite». Asímismo, tampoco tiene ningún problema con las 'bolas calientes' que deciden un partido. «Dependerá realmente del partido. Si yo estoy libre y me llega el balón, no tendré ningún problema en tirar». Comenta Eddie.

Otra las informaciones que más le emocionaron es la que describe a la afición que se va a encontrar en el Palacio de los Deportes. «Me han contado cómo es jugar aquí y estoy deseando conocer el ambiente que se genera en un partido. Además, vamos a necesitar la implicación de todos los fans, para poder ganar varios de los partidos. Estoy por tanto muy emocionado». El próximo sábado 31 a las 19.30 se podrá ver el debut de Jarell Eddie en el pabellón Príncipe Felipe de San Javier frente a Montakit Fuenlabrada.