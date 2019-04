Gómez: «Sí queríamos fichar» Gómez, Hunt y José M. Garrido (Marketing). / vicente vicéns / agm Pese a la tardanza en incorporar a Kyle Hunt, el director general del UCAM aclara: «El presidente no se negó a reforzarnos» EMILIO SÁNCHEZ-BOLEA MURCIA Jueves, 25 abril 2019, 01:44

A sus 29 años, Kyle Hunt no tiene experiencia en grandes ligas, pero ha sido el elegido final en la lista del UCAM para buscar una salvación para la que, en un principio, el refuerzo deseado debería haber sido un jugador de calidad contrastada que hiciera más fácil la adaptación a tan crítico momento, con el equipo en descenso. Por lo tanto, la expectación por escuchar a Alejandro Gómez, ayer en la presentación del pívot de 2,08, era algo mayor que en anteriores presentaciones. «Me arrepentí de no tener otro pívot cuando llegó la lumbalgia de Mitrovic, pero hasta ese momento yo creo que fuimos bien», dijo el director general del club. El serbio, por otro lado, se encuentra ya recuperado de esas molestias lumbares que le impidieron jugar en Tenerife hace casi dos semanas.

Sobre Hunt, pívot estadounidense con pasaporte jamaicano, Gómez dijo que «nos va a dar energía, físico, rebote y tapón». El nuevo jugador del UCAM llega después de haber militado esta temporada en ligas tan exóticas y desconocidas como las de Líbano y Emiratos Árabes Unidos. Debutante en la Liga Endesa para el vital objetivo de salvar la categoría, el director general del UCAM se muestra optimista: «Nos va a ayudar», aunque, consciente de que su llegada ha generado incertidumbre, dijo que «los jugadores, hasta que no llegan y entran, no sabes cómo van a funcionar ni si han llegado en el momento adecuado», pero confía en que este sí lo haya hecho, por aterrizar «limpio, sin la mochila de las derrotas».

Tampoco quiso dejar pasar la oportunidad para salir al paso de los rumores sobre las posibles reticencias para reforzar al equipo, por la tardanza en hacerlo: «El presidente [José Luis Mendoza] no ha dicho en ningún momento que no fichemos, todo lo contrario». Gómez achaca el tiempo de espera a que «teníamos las dificultades de que no pudiera ser americano o el veto del derecho de tanteo». Dicho esto, a Gómez no le preocupa «nada» lo que hagan sus rivales, sino «que hayamos perdido nuestros tres últimos partidos».

Hunt habló de su aporte, que espera que se base en «mi capacidad atlética y mi energía». Aunque llega a un equipo en una situación muy alejada de la pretendida, «las sensaciones que me transmite son inmejorables», explicó.