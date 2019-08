Gómez: «Esta plantilla tiene más calidad que la del año pasado» Alejandro Gómez, ayer, durante su rueda de prensa. / javier carrión / agm Pese a los fichajes, el director general del UCAM se muestra cauto: «No tiene lógica decir que los objetivos son la Copa y el 'playoff'» SÁNCHEZ-BOLEA MURCIA Viernes, 9 agosto 2019, 01:25

A pocos días de comenzar la pretemporada, Alejandro Gómez, director general del UCAM, realizó ayer su primera comparecencia del verano, una vez que ha finalizado con antelación la confección de una plantilla que, respecto a la del año pasado, «tiene más calidad, sobre todo en la posición de '4'», donde el UCAM ha cambiado a Soko y Rudez por Eddie y Sakota.

En su equipo, diseñado con precisión para el baloncesto que gusta a Sito Alonso, «una persona de corazón», volverá a tomar importancia Askia Booker, «con la ventaja de que ya conoce la Liga», a diferencia de uno de las pocas caras nuevas -continúan ocho jugadores-, un Marques Townes que vivirá en Murcia su primera experiencia profesional y que se incorporará una vez finalice su compromiso con la selección dominicana.

Primeras opciones

A pesar de que Gómez lamentó que por diferencias económicas haya opciones que van a otros sitios, dijo estar «muy contento» con su equipo, en el que los nuevos «han sido casi siempre las primeras opciones». Además, «el premio de haber estado muchos años» detrás de un mismo jugador ha sido poder incorporar a un veterano consagrado como Sakota.

Con la pasada temporada fresca en la memoria, Alejandro Gómez quiso entonar el 'mea culpa' por los objetivos anunciados otros años y evitó así marcar metas esta vez que se puedan convertir «en piedras en la mochila. Tenemos que vender ilusión, ser inteligentes y querer jugar la Copa y el 'playoff', pero no desde una presión que no nos corresponde, porque no tiene lógica decir que esos son nuestros objetivos, ni por historia ni por presupuesto», matizó el director general del UCAM.

Esa ilusión que quiere vender, por otro lado, parece estar teniendo respuesta por parte de la afición, pues Gómez reveló que «tenemos un 30% más de abonados que el año pasado a estas alturas, por lo que «estamos muy esperanzados con batir récords a nivel de afición».