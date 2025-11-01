La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Sito Alonso aplaude a sus jugadores durante el UCAM-Baskonia de la última jornada. ANDRÉS MOLINA / AGM
Baloncesto

La gesta del Palau Blaugrana solo es posible para el UCAM con la lección aprendida

El equipo universitario sigue a la caza de la regularidad antes de visitar al Barça, segundo rival de Euroliga y exclub del técnico Sito Alonso

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:44

Comenta

De aprender lecciones va la cosa. Antes de viajar a Barcelona para perseguir una intentona que solo se logró en 2018, la de ganar al ... Barça a domicilio, y precisamente con Sito Alonso en el banquillo rival, el ahora técnico del UCAM prepara a su equipo para que su estado de motivación y confianza no baje la alerta después de encadenar buenos resultados. Empezó como un tiro la temporada, convirtiéndose en el líder de la Liga Endesa las dos primeras jornadas con sus autoritarias victorias ante el Andorra (95-64) y el Girona (71-93), pero la adaptación a la nueva competición europea le ha supuesto la primera piedra en el camino.

